Hellboy: la spiegazione del finale del film con David Harbour

Dopo dieci anni di assenza dal grande schermo, Hellboy ha finalmente fatto il suo macabro ritorno cinematografico nel 2019 con un nuovo film diretto da Neil Marshall. Si tratta di un reboot completo della serie piuttosto che di una continuazione dei film originali di Hellboy diretti da Guillermo del Toro. Il nuovo film si svolge a un ritmo così frenetico che anche i fan più accaniti dei fumetti originali di Mike Mignola potrebbero trovarsi continuamente ad aver bisogno di alcune spiegazioni. Tra teschi fracassati, bulbi oculari sporgenti e arti mozzati, Hellboy lascia inoltre più di qualche questione in sospeso, tra cui un epilogo, una scena a metà dei titoli di coda e una scena dopo i titoli di coda. Proviamo allora a svelare il finale di Hellboy (qui la recensione).

Cosa succede in Hellboy

Il film segue le vicende del protagonista, metà uomo e metà creatura infernale (interpretato da David Harbour di Stranger Things). La storia attinge immagini dalla serie a fumetti originale in modo apparentemente casuale, riprendendo trame e personaggi da Seed of Destruction, The Wild Hunt e The Storm and the Fury, tra gli altri. Hellboy lavora insieme al suo padre adottivo, il professor Trevor Bruttenholm (Ian McShane) presso il Bureau for Paranormal Research and Defense (BPRD), un’organizzazione segreta che combatte creature soprannaturali. Durante tutto il film, Hellboy è sulle tracce di una strega malvagia di nome Vivian Nimue, alias la Regina di Sangue (Milla Jovovich).

In una sequenza flashback che apre il film, Nimue viene fatta a pezzi nientemeno che da Re Artù (Mark Stanley), che la squarta con la sua potente spada Excalibur. Le parti del corpo di Nimue vengono così sparse per il territorio e rimangono sepolte per 1.500 anni, un risultato ammirevole per qualsiasi strega morta. Purtroppo, la Regina di Sangue viene alla fine ricomposta dal suo devoto servitore, l’umanoide Gruagach (doppiato da Stephen Graham). Ora Hellboy deve fermare Nimue prima che distrugga l’umanità… combattendo contro vampiri, giganti, occultisti traditori, zombie e la sua stessa anima tormentata.

La mezzanotte dell’anima di Hellboy

Mentre il film procede a colpi di pugni, fiamme ed esplosioni verso il suo epilogo, scopriamo che Hellboy è in realtà un discendente dello stesso Re Artù. È infatti il figlio di un demone buono a nulla e di una vivace strega di nome Sarah Hughes, anch’essa discendente di Artù. Questa rivelazione viene fatta nientemeno che dal mago Merlino, risvegliato da Hellboy dal suo sonno tombale giusto il tempo necessario per fornirci questa travolgente quantità di informazioni. Una volta compiuto il suo dovere, Merlino si disintegra prontamente in polvere, con tanto di occhio pigro.

Nel confronto finale, Nimue, la Regina di Sangue, seduce poi temporaneamente Hellboy al lato oscuro del cristallo dopo aver ucciso il professor Bruttenholm davanti ai suoi occhi. Hellboy viene quindi incoronato con una corona di fuoco infernale e immediatamente gli crescono le corna, perché ora è malvagio. Mentre la squallida squadra di creature ultraterrene di Nimue strappa e lacera le strade terrorizzate di Londra per scorticare allegramente innumerevoli civili innocenti, Nimue si concentra sulla diffusione di una pestilenza soprannaturale in tutto il paese.

Hellboy alla fine torna in sé dopo essersi perso nel momento. Nel frattempo, il Bureau for Paranormal Research and Defense viene a conoscenza dell’apocalisse in corso solo grazie a un caso fortuito durante una trasmissione televisiva in diretta. Hellboy alla fine decide di seguire la via della giustizia. Piuttosto che porre fine all’umanità, sconfigge Nimue, la decapita con Excalibur e rimanda la sua testa ancora urlante nelle profondità infuocate dell’inferno. Minacciosamente, lei avverte che tornerà. Francamente, abbiamo i nostri dubbi.

Che cosa c’entra quell’acquario in Siberia?

Nella scena finale del film, Hellboy si ritrova in una missione apparentemente pericolosa in Siberia con i suoi due fidati compagni del BPRD: la combattiva medium Alice Monaghan (interpretata da Sasha Lane) e il cupo e segnato Ben Daimio (Daniel Dae Kim), un licantropo jaguar che nasconde la sua natura e il cui accento teoricamente britannico ha anche una propensione al mutamento di forma. All’interno di un bunker sotterraneo, il trio elimina rapidamente i membri di una setta segreta chiamata Atlantis Society. Subito dopo, Hellboy, Alice e Ben sono completamente affascinati da quello che sembra essere un grande acquario sporco e in disuso.

La telecamera si sofferma amorevolmente su un’etichetta sul fondo della vasca che recita “Icthyo Sapien”. Improvvisamente, delle dita palmate spuntano dall’acqua torbida all’interno della vasca, toccando la superficie di vetro. Se avete letto i fumetti o visto i film di Guillermo del Toro, il nome Abe Sapien vi dirà sicuramente qualcosa. Anche se è per metà uomo e per metà anfibio, il personaggio è assolutamente forte ed è praticamente famoso quanto Hellboy stesso. Interpretato da Doug Jones nei film di del Toro, Abe Sapien era un tempo un uomo di nome Langdon Everett che si dilettava nell’occulto e ne pagò il prezzo più alto: si trasformò in una mostruosità metà pesce.

L’incontro spettrale di Hellboy con Lobster Johnson

Hellboy inserisce non una, ma ben due scene nei titoli di coda. Nella scena a metà dei titoli di coda, troviamo Hellboy che affoga i suoi dolori bestiali ubriacandosi in un cimitero, piangendo la recente morte del suo mentore e padre adottivo, il professor Trevor Bruttenholm. Questa sessione di lutto alcolico viene interrotta dallo spettro di un certo Lobster Johnson (Thomas Haden Church), che non perde tempo e dice a Hellboy: “Il male… sta arrivando”. Non importa che l’esistenza di Hellboy sembri già essere una processione infinita di streghe informi, demoni non morti, vampiri devastanti e orchi assetati di sangue… il male sta arrivando.

Cosa sta combinando Baba Yaga questa volta?

Durante la sua ricerca per trovare Nimue, la Regina di Sangue, Hellboy fa visita a Baba Yaga, una strega sciupata, floscia e ferocemente sconvolta che si muove con andatura da ragno, alla Linda Blair in L’esorcista. Le due creature ultraterrene si siedono a cena nella sua casetta ben arredata, che esiste in una dimensione lontana e misteriosa e si muove su gambe di pollo mostruosamente traballanti. Baba Yaga serve prontamente a Hellboy una generosa porzione di zuppa fatta con la carne di un bambino umano, ma lui rifiuta.

Baba Yaga fa subito un favore a Hellboy, offrendogli alcuni indizi sulla posizione di Nimue. Tuttavia, l’informazione ha un costo: Hellboy deve darle uno dei suoi occhi. Lui accetta e i due stringono un patto sacro con il bacio più nauseante e sbavoso della storia del cinema. Fortunatamente, Hellboy riesce a fuggire dal cottage con entrambi gli occhi intatti. Ma per quanto tempo? Nella seconda post-credits, torniamo al cottage di Baba Yaga, dove lei sta convincendo un complice invisibile ad uccidere Hellboy alla prima occasione e a consegnarle l’occhio infernale che le è stato promesso!

Chissà con chi sta parlando? Secondo alcune teorie dei fan, si tratterebbe di Koschei l’Immortale, un assassino apparentemente “immortale” che appare nel romanzo grafico Darkness Falls di Mike Mignola e Duncan Fegredo. Questa teoria si accorda con il fatto che Baba Yaga assicura al suo scagnozzo che porrà fine alla sua vita con misericordia se le porterà l’occhio di Hellboy. Sfortunatamente, nessuno di questi elementi troverà sviluppo in un sequel. Lo scarso successo economico del film ha infatti portato alla cancellazione di un possibile seguito. Nel 2025, tuttavia, è stato distribuito un altro reboot, dal titolo Hellboy: The Crooked Man (leggi qui la recensione).