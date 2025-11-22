Wicked 3 si farà? tutto quello che sappiamo

La Universal Pictures e il regista Jon M. Chu hanno diviso l’adattamento cinematografico del musical di successo di Broadway in due film, Wicked e Wicked 2. Entrambi sono ormai usciti, portando un senso di definitività alla storia di Elphaba (Cynthia Erivo) e Glinda (Ariana Grande). Ma è davvero la fine, o potrebbe esserci un Wicked 3?

Non c’è mai stato un seguito alla storia raccontata nel musical, ma i libri di Gregory Maguire, che hanno ispirato lo spettacolo teatrale, vanno oltre il punto in cui Wicked – Parte 3 finisce. Il finale non prepara direttamente Wicked 3, ma non chiude nemmeno la porta a un suo possibile realizzo. Ecco cosa sappiamo sulla possibilità di un terzo film.

Wicked 3 non è stato annunciato ufficialmente

Al momento della stesura di questo articolo, Wicked 3 non è ufficialmente in lavorazione. La Universal non ha segnalato pubblicamente che un terzo film è in lavorazione, coinvolgendo sceneggiatori o produttori per svilupparlo.

Lo studio sa dal 2022 che un adattamento cinematografico del musical avrebbe bisogno di due parti per essere realizzato correttamente. Nonostante abbiano avuto molto tempo per sviluppare i primi due film, la Universal e Chu non hanno messo il carro davanti ai buoi annunciando un terzo film prima che il pubblico lo richiedesse.

Quindi, anche se Wicked 3 non è stato confermato, c’è ancora la possibilità che venga realizzato un altro film. La Universal ha già registrato un incasso record con Wicked, che ha incassato 758 milioni di dollari in tutto il mondo. Le previsioni al botteghino per Wicked – Parte 2 sono ancora più promettenti.

Con l’enorme incasso totale che questo franchise otterrà dopo due film, lo studio vorrà probabilmente trovare il modo di offrire al pubblico altri film in questo universo. Se riusciranno a farlo senza dare l’impressione di voler solo incassare, questo sequel potrebbe diventare realtà. Anche la volontà dei creativi e degli attori principali di tornare potrebbe essere un fattore determinante.

Cosa hanno detto il cast e la troupe di Wicked sulla realizzazione di Wicked 3

Sebbene la popolarità del musical Wicked abbia permesso a innumerevoli artisti di interpretare questi personaggi, questa storia ora appartiene all’Elphaba di Erivo, alla Glinda di Grande e al Fiyero di Jonathan Bailey su scala teatrale globale. Il loro ritorno, insieme al regista Chu e al paroliere/compositore originale Stephen Schwartz, può determinare il successo o il fallimento di un terzo film.

Tra i membri del cast, Grande ha fornito il più grande indizio sul suo ritorno nei panni di Glinda per Wicked 3. Durante una sessione di domande e risposte nel tour promozionale di Wicked: For Good, l’attrice ha detto: “Non credo che nessuno andrà da nessuna parte”.

Quando le è stato chiesto se questa fosse una conferma della realizzazione di un terzo film, ha risposto: “No, no, non lo so”, prima di parlare della ‘pace’ che è arrivata con l’uscita del secondo film. Il suo commento non era inteso come un’anticipazione di Wicked 3, come ha poi chiarito: “Non stiamo dicendo addio a nulla. Questi personaggi rimarranno per sempre nei nostri cuori”.

Tuttavia, aggiungendo: “Mi mancherà questo lavoro in particolare”, Grande ha lasciato intendere che sarebbe più che disposta a tornare per un terzo capitolo.

Erivo e Bailey non hanno commentato la possibilità di realizzare un altro film. L’attore di Pfannee Bowen Yang ha risposto alla domanda sul potenziale di Wicked 3, rendendo chiara la sua posizione: “Penso che ci fermeremo qui”.

È interessante notare che Chu non ha chiuso la porta alla possibilità che Wicked 3 venga realizzato, forse suggerendo addirittura che ci siano già delle discussioni in corso: “Di cosa si tratta? Sapete, al momento ci sono molte idee in ballo… Vedremo. Godiamoci prima questo viaggio”.

Il regista ha lasciato intendere che qualsiasi decisione sullo stato del terzo capitolo potrebbe attendere fino a quando non si saranno calmate le acque dopo l’uscita di Wicked: For Good. Ciò avrebbe senso, in quanto darebbe alla Universal la possibilità di valutare appieno il successo al botteghino del film, concederebbe agli attori un po’ di riposo ed eviterebbe tutta la pressione mediatica sul film che ruota attorno a ciò che potrebbe contenere il prossimo film.

Quale potrebbe essere la trama di Wicked 3

Sebbene ci siano altri materiali di riferimento nei romanzi di Maguire che Wicked 3 potrebbe adattare, un adattamento veramente fedele a uno qualsiasi di essi sarebbe molto difficile. Il musical ha modificato il libro in diversi punti chiave, mentre i film sono rimasti più fedeli alla storia raccontata nel fenomeno di Broadway.

Il sequel del libro di Maguire è Son of a Witch, che ruota attorno a Liir, il figlio di Elphaba e Fiyero, mentre naviga nel mondo di Oz negli anni successivi alla morte di sua madre. Il libro vede anche il ritorno di Glinda, che non è più la sovrana di Oz, e dello Spaventapasseri, che nel romanzo non è Fiyero.

Il finale di Wicked: For Good permette un adattamento libero di Son of a Witch. Elphaba e Fiyero consumano la loro relazione nel sequel, quindi lei potrebbe essere incinta di Liir alla fine. Sarebbe sorprendente che un terzo film avvenisse senza Elphaba, quindi il film avrebbe la libertà di creare una storia completamente nuova per lei.

In questo senso, c’è anche la possibilità che la storia di Wicked 3 possa essere qualcosa di totalmente nuovo. Chu potrebbe collaborare con Schwartz per creare il prossimo capitolo di una storia che non è mai stata raccontata nei più di 20 anni trascorsi dalla prima rappresentazione originale a Broadway. Sicuramente il paroliere originale ha qualche idea su cosa succederà a Elphaba e Glinda in futuro.

Grazie al finale aperto di Wicked: For Good, ci sono molti percorsi diversi che la storia di Wicked 3 potrebbe prendere. Capire quale sia il migliore sarà necessario solo se la Universal deciderà ufficialmente di andare avanti con un altro capitolo.