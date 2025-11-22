Train Dreams, spiegazione del finale: Robert si è ricongiunto con sua figlia Kate?

Il finale di Train Dreams racconta di come Robert (Joel Edgerton) abbia compreso il suo posto nella vita. Robert era orfano o era stato abbandonato dai genitori ed era stato mandato a Fry, nell’Idaho. Da bambino, era stato testimone di molti eventi: un uomo in fin di vita, un vitello a due teste (probabilmente un riferimento alla famosa poesia di Laura Gilpin) e il razzismo nei confronti dei cinesi. Da adolescente, aveva smesso di andare a scuola ed era diventato un boscaiolo. Una volta diventato adulto, incontrò Gladys (Felicity Jones). Si sposarono e ebbero una figlia di nome Kate. Dato che Robert doveva stare lontano durante la stagione del taglio degli alberi, sentiva di perdersi la crescita di Kate.

Quindi, quando era a casa, trascorreva ogni minuto della sua vita chiacchierando con Gladys, aiutandola nelle faccende quotidiane e prendendosi cura di Kate. Entrò in una sorta di ritmo che gli permetteva di trovare un equilibrio tra la sua vita professionale e quella personale. Tuttavia, fu allora che si verificò una tragedia: un incendio boschivo presumibilmente uccise Gladys e Kate. Dico “presumibilmente” perché i loro corpi non furono mai ritrovati. Quell’incidente lasciò Robert completamente alla deriva, che si trasformò in un eremita, incapace di comprendere lo scopo della sua esistenza. Ora cercherò di capire cosa abbia capito esattamente Robert durante gli ultimi anni della sua vita e quale fosse il senso del suo viaggio. Quindi, vi prego, abbiate pazienza.

Punizione karmica

Mentre costruiva una ferrovia, Robert vide un immigrato cinese che veniva gettato nel vuoto e moriva. Cercò di scoprire cosa avesse fatto quell’uomo, ma non ottenne alcuna risposta. Tutti andarono avanti e definirono la ferrovia un grande successo. Ma la morte di quell’individuo continuò a tormentarlo. Alla fine, quando la famiglia di Robert fu apparentemente ridotta in cenere da quell’incendio boschivo, il fantasma di quell’uomo gli apparve e Robert gli disse che ciò che sua moglie e sua figlia avevano dovuto affrontare era troppo e che non se lo meritavano affatto. Cosa significava esattamente? Il narratore non disse nulla. Quindi, dopo essermi scervellato, giunsi alla conclusione che questa fosse l’ammissione di colpa di Robert. Immagino che sentisse che, poiché non aveva fatto nulla per impedire a quei bianchi razzisti di uccidere l’uomo cinese, aveva ricevuto una dose di punizione karmica. Solo che sua moglie e sua figlia avevano avuto la peggio, mentre Robert doveva affrontare la loro perdita. Se lo stato perpetuo di lutto per i propri cari è peggiore della morte, allora è stato Robert a subire le conseguenze.

In ogni caso, questo dimostrava che, idealmente, nessuna cattiva azione rimane impunita e sì, essere uno spettatore silenzioso quando si verificano atti di violenza razzista è grave quanto commettere tali atti. Solo perché non stai gettando le persone alla morte non significa che sei innocente. Il silenzio è complicità, ed è proprio quel silenzio che permette al fascismo e al bigottismo di prosperare. Se pensi di essere un cittadino onesto che si oppone al razzismo, devi farlo sapere a tutti; scuotere silenziosamente la testa e prendere mentalmente nota che sei contrario a tali atrocità non sarà mai abbastanza. Questo significa che meriti di perdere la tua famiglia in un incendio boschivo? No, suppongo che sia troppo. Tuttavia, se pensi che il modo in cui Robert stava vivendo la sua vita, lavorando sodo e occupandosi dei fatti suoi, fosse il modo corretto di vivere, allora ti sbagli. Non importa quanto ti isoli dalle complessità della vita, essa troverà comunque il modo di arrivare alla tua porta. Se scegli di ignorarle, ci saranno delle conseguenze. Se scegli di affrontarle, ci saranno conseguenze anche in quel caso, ma almeno saprai di aver cercato attivamente di cambiare le cose in meglio.

L’esistenza è raramente futile

Dopo la morte di Gladys e Kate, Robert trascorse la maggior parte del suo tempo nel luogo dove un tempo sorgeva la sua casa. Ricevette la visita di Ignatius, un negoziante del paese che era anche suo amico. Una famiglia di cani venne a vivere con lui e lui si prese cura di loro fino a quando non furono pronti a intraprendere il proprio viaggio senza l’aiuto di Robert. Quell’episodio lo motivò a ricostruire la sua casa per onorare la memoria di Gladys e Kate. Cercò di tornare al lavoro di boscaiolo, ma i progressi tecnologici e l’arrivo di boscaioli più giovani di lui lo resero obsoleto. Tuttavia, non si arrese e divenne una sorta di tassista che trasportava le persone da una parte all’altra della città. Fu così che conobbe Claire, una dipendente dei servizi forestali, che gli insegnò che anche se l’esistenza di una persona può sembrare futile, non è sempre così, perché nella vita tutto è collegato. In sostanza, gli disse che anche se una persona può pensare di essere irrilevante nel quadro più ampio dipinto dal fato o dal destino, dovrebbe sapere che è importante. E, sì, questo è vero in una certa misura. Robert ha trascorso la fase peggiore della sua depressione da solo perché pensava di non avere nessuno nella sua vita con cui condividere il suo dolore.

In questo modo, Robert aveva ignorato il fatto che Ignatius lo considerava un amico. Anche se non vediamo Ignatius affrontare alcun tipo di discriminazione, è praticamente impossibile che non abbia incontrato un solo razzista durante il suo periodo di lavoro nel negozio. Nel frattempo, Robert era gentile con lui, trattandolo come un essere umano. Pertanto, quando è arrivato il momento, Ignatius ha ricambiato il favore stando al fianco di Robert quando questi ha toccato il fondo. Questo ha cementato il loro legame e probabilmente ha motivato entrambi a continuare con le loro vite invece di lasciarsi abbattere dalle atrocità che accadevano intorno a loro. Per quanto riguarda i cani, anche se Robert non è riuscito a salvare una madre e il suo cucciolo da un incendio, ha salvato un’altra madre e i suoi cuccioli dalla morte per fame o ipotermia. Infine, per quanto riguarda le donne che ha trasportato attraverso quella foresta, l’atmosfera di conforto e sicurezza che ha creato facendo il minimo indispensabile per non comportarsi da pervertito (come tutti gli altri uomini) ha probabilmente rafforzato la loro fiducia nella vita. Quindi, sì, anche se Robert si considerava solo un fantasma nelle foreste dell’Idaho, la sua presenza silenziosa era importante per molte persone.

Robert non si è riunito con sua figlia

Nel finale di Train Dreams, Robert trova una ragazza gravemente ferita ed esausta nel bosco. Suppone che sia sua figlia Kate, che non vede da tempo, e la porta a casa. Si accorge che ha una gamba rotta. Così, la sistemò come meglio poté e si prese cura di lei. Il giorno seguente, lei era scomparsa. Per il decennio successivo, Robert continuò ad aspettare che la ragazza tornasse, ma lei non tornò mai. Quando capì che la ragazza se n’era andata per sempre, Robert iniziò a visitare la città. Vide Neil Armstrong andare sulla Luna. Guardò uno spettacolo con un ragazzo vestito da lupo mannaro, che lo commosse e lo fece piangere. Fece un giro in aereo. E poi, alla fine, si ritirò nella sua capanna, dove morì serenamente. Ora, non credo che quella ragazza fosse la figlia di Robert. Forse era solo una ragazza che era stata inseguita da qualcuno o che si era persa nella foresta e, per puro caso, si era imbattuta in Robert, che l’aveva aiutata. Detto questo, il fatto che la ragazza sia scomparsa il giorno dopo, con quella gamba fratturata, mi fa pensare che l’incidente fosse frutto dell’immaginazione di Robert. Lui aveva sempre sogni molto vividi. Aveva avuto un’allucinazione nel momento in cui Gladys e Kate erano morte in quell’incendio.

Quindi, è molto probabile che la ragazza salvata da Robert fosse solo un pio desiderio. Ma se ha trascorso gli anni successivi all’incontro con quella ragazza, o pensando di aver incontrato una ragazza, semplicemente aspettando, questo non significa che il messaggio di Claire non lo abbia motivato a continuare ad essere un’influenza positiva nella vita di tutti? Beh, solo perché non lo abbiamo visto guidare silenziosamente le persone attraverso la foresta, venire in aiuto di animali smarriti o trascorrere del tempo con Ignatius, non significa che non abbia fatto nulla di tutto ciò. Probabilmente, ha seguito gli insegnamenti di Claire fuori dallo schermo mentre aspettava sua figlia sullo schermo, e quando ha capito che stava per arrivare alla fine, ha scelto di provare alcuni dei semplici piaceri della vita. Non so perché abbia pianto per il ragazzo lupo; forse il fatto che la gente considerasse un ragazzo con troppi peli sul viso un abominio era troppo crudele per lui da sopportare. Per quanto riguarda lo sbarco sulla luna e il viaggio in aereo, suppongo che questo lo abbia aiutato a capire che in un’epoca in cui gli esseri umani stavano progredendo in modo così aggressivo, almeno lui non ha frenato nessuno con il suo bigottismo. Ha affrontato le avversità, le ha superate e ha vissuto una vita piena senza contribuire alla regressione che stava avvenendo a livello nazionale. Sai una cosa? Considerando quanto vanno male le cose, accetterò persone come Robert che stanno in disparte quando si tratta di questioni politiche, pagano per i propri errori in un modo o nell’altro e non diventano assassini di massa o qualcosa del genere per vendicarsi del mondo. Ma questo è solo il mio parere. Se hai un’altra opinione su quel finale, sentiti libero di condividerla nella sezione commenti qui sotto.