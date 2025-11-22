Wicked – Parte 2: testo e significato No Place Like Home, la nuova canzone di Elphaba

Elphaba ha una canzone completamente nuova per Wicked – Parte 2, interpretata da Cynthia Erivo con il titolo “No Place Like Home”. Presente all’inizio del sequel, la prima delle due canzoni originali riassume le motivazioni della Malvagia Strega dell’Ovest di fronte a tanto odio e menzogne.

Prendendo il titolo direttamente dalla frase iconica di Dorothy in Il mago di Oz, l’assolo di Elphaba si svolge sulla strada di mattoni gialli dopo che lei scopre un gruppo di animali in fuga verso il luogo oltre Oz. Circondata dagli animali che ha giurato di aiutare, tra cui Dulcibear, con cui si ricongiunge, la strega dalla pelle verde intona una nuova canzone sul perché sta combattendo per salvare Oz.

Vale la pena conoscere il testo di “No Place Like Home” per comprendere meglio la nuova canzone di Elphaba e per poterla cantare più facilmente insieme alla colonna sonora di Wicked: For Good.

Testo originale di No Place Like Home

Scritta da Stephen Schwartz, “No Place Like Home” è un assolo di Elphaba, poiché è l’unica a cantare, mentre lei e Dulcibear hanno brevi parti parlate nel film che sono state rimosse dalla colonna sonora. Il testo è riportato di seguito:

[ELPHABA]

Why do I love this place

That’s never loved me

A place that seems to be devolving

And even wanting to

But Oz is more than just a place

It’s a promise, an idea

And I want to help make it come true

Why should a land have so much meaning

When dark times befall it?

It’s only land, made of dirt and rock and loam

It’s just a place that’s familiar

And home’s just what we call it

But there’s no place like home

Don’t we all know

There’s no place like home?

When you feel you can’t fight anymore

Just tell yourself

There’s no place like home

When you feel it’s not worth fighting for

Compel yourself because

Because there’s no place like home

When you want to leave

Discouraged and resigned

That’s what they want you to do

But think how you’ll grieve

For all you’ll leave behind

Oz belongs to you too

Those who would take it from you

Spout a lie to sell yourself

You go their way or go

It’s them who you’ll be defeating

If we keep on repeating

There’s no place like home

There’s no place like home

There’s no place like home

If we just keep fighting for it

We will win back and restore it

There’s no place like home

Testo tradotto di No Place Like Home

[ELPHABA]

Perché amo questo posto

che non ha mai amato me?

Un posto che sembra regredire

e persino volerlo fare.

Ma Oz è più di un semplice luogo:

è una promessa, un’idea,

e io voglio aiutare a realizzarla davvero.

Perché una terra dovrebbe avere così tanto significato

quando tempi oscuri la colpiscono?

È solo terra, fatta di fango, roccia e suolo.

È solo un posto familiare,

e casa è solo il nome che gli diamo.

Ma non c’è posto come casa,

lo sappiamo tutti,

non c’è posto come casa.

Quando senti di non avere più la forza di lottare,

dì a te stessa:

non c’è posto come casa.

Quando senti che non vale la pena combattere,

costringiti a farlo, perché…

perché non c’è posto come casa.

Quando vuoi andartene,

scoraggiata e rassegnata,

è proprio ciò che loro vogliono che tu faccia.

Ma pensa a quanto soffrirai

per tutto ciò che lascerai indietro.

Anche Oz appartiene a te.

Coloro che vogliono portartela via

ti vendono bugie per farti cadere,

dicendoti che devi seguire la loro strada o andartene.

Ma in realtà sono loro ad essere sconfitti

se continuiamo a ripetere:

Non c’è posto come casa.

Non c’è posto come casa.

Non c’è posto come casa.

Se continuiamo a lottare per lei,

la riconquisteremo e la risaneremo.

Non c’è posto come casa.

Il significato di “No Place Like Home”

A prima vista, “No Place Like Home” è la dichiarazione di Elphaba sul perché vale la pena lottare per Oz. Lei cerca di ottenere il sostegno degli animali attraverso un messaggio di speranza e perseveranza. Questa terra potrebbe non essere più accogliente per la strega e i suoi amici animali, ma è ancora il luogo che hanno sempre chiamato casa.

Elphaba usa la canzone per spiegare che non possono lasciare che Oz continui a trasformarsi in qualcosa che non dovrebbe essere. La terra ha bisogno di essere salvata e lei vuole aiutare, anche se nessuno la capisce durante questo processo. È disposta a opporsi alle forze oppressive che controllano la sua casa per un domani migliore.

Erivo ha parlato del significato della sua canzone, allineandosi a questa interpretazione. Ha spiegato che è qui che inizia davvero il prossimo capitolo della storia di Elphaba, quando scopre il vero scopo che guida le sue azioni.

Deve chiedersi perché vuole continuare a salvare Oz, o a salvare gli animali che vi vivono, anche se questo luogo non la vuole necessariamente. È una scoperta del motivo per cui può continuare. È qui che inizia la storia per lei.

Questa canzone e il tema della ricerca e della lotta per la propria casa sono fondamentali per la storia. L’intero film ruota attorno a Elphaba e Glinda che accettano il loro posto nel mondo e la loro appartenenza a Oz. Questo aiuta a plasmare le decisioni che prendono fino alla fine di Wicked – Parte 2.

Quindi, anche se “No Place Like Home” arriva abbastanza presto nel film, è un’aggiunta fondamentale a Wicked: For Good e un’altra grande dimostrazione del talento di Erivo.