Wicked – Parte 2: spiegazione del finale positivo e cosa significa per Elphaba e Glinda

Il viaggio emotivo di Elphaba e Glinda giunge al termine con il finale di Wicked – Parte 2 (Wicked: For Good), che ridefinisce lo status quo di Oz e insegna a tutti il valore dell’amicizia e della bontà. Adattamento della seconda parte del musical di Broadway, il sequel di Wicked del 2024 vede i personaggi interpretati da Cynthia Erivo e Ariana Grande lottare per un futuro migliore per sé stessi e per i loro concittadini di Oz.

Ricco di ancora più canzoni, il finale di Wicked – Parte 2 (la nostra recensione) ruota attorno a Glinda che si ribella al Mago e Elphaba che si rende conto che non c’è più nulla che lei possa fare per aiutare Oz. Questo dà il via a una conclusione che ricorda il finale de Il mago di Oz, dove la Malvagia Strega dell’Ovest muore, Glinda prende il potere e Oz viene “salvato” da Dorothy.

Analizziamo dove il finale di Wicked – Parte 2 lascia Glinda, Elphaba e Fiyero, come si confronta con lo spettacolo di Broadway e il libro, e se questo prepara il terreno per un seguito.

Perché e come Elphaba ha finto la sua morte

Il grande colpo di scena di Wicked – Parte 2 è che Elphaba non è morta come credono tutti a Oz, compresa Glinda. Cambiando il destino del personaggio in Il mago di Oz, si scopre che la Malvagia Strega dell’Ovest ha finto la sua morte per mano di Dorothy Gale.

Questo è stato possibile sfruttando la credenza degli abitanti di Oz secondo cui l’acqua la ucciderebbe, dato che Elphaba riempie un secchio da usare contro di lei prima ancora che Dorothy arrivi a Kiamo Ko. Una volta che la ragazza del Kansas getta l’acqua verso la strega dalla pelle verde, lei finge di sciogliersi e scivola in uno dei passaggi segreti nascosti nel pavimento del castello di cui Fiyero le aveva parlato in precedenza.

Elphaba rivela di essere viva solo quando arriva Fiyero, che è stato trasformato nello Spaventapasseri. Lui ha contribuito a mettere in atto questo piano facendo volare Chistery da Elphaba con un messaggio sulla sua situazione, sull’avvicinarsi degli aggressori e, apparentemente, con il suggerimento di nascondersi nel castello fino al suo arrivo.

Il motivo per cui Elphaba prende questa decisione è che ha accettato il fatto che Oz non la accetterà mai veramente e non ascolterà mai ciò che lei ha da dire. Nonostante il suo incredibile potere, è stata trasformata in una figura malvagia che gli abitanti di Oz non sosterranno mai. Ascolta il consiglio di Dulcibear e degli altri animali secondo cui la terra non sarà mai al sicuro finché lei sarà in giro.

Di conseguenza, Elphaba modifica il suo piano in modo che Glinda possa attuare i cambiamenti giusti. Grazie alla sua posizione pubblica, Glinda avrà più facilità a trasformare Oz e a riportare il paese allo stato in cui dovrebbe essere. E poiché Glinda vuole fare del bene e aiutare gli altri, la sua nuova prospettiva di uscire dalla sua bolla è in sintonia con i sogni di Elphaba.

Perché The Grimmerie si apre per Glinda

Uno dei momenti finali di Wicked – Parte 2 è Glinda nella Città di Smeraldo con il libro Grimmerie dopo che Elphaba le ha dato l’oggetto magico e le ha detto che dovrà imparare a leggerlo.

Con sua grande sorpresa, vede improvvisamente il Grimmerie aprirsi e fermarsi sulla pagina di un incantesimo. Dato che Glinda non sa fare magie, è curioso il motivo per cui il libro si apra per lei in questo momento, e ci sono diverse possibili spiegazioni.

La prima è che il Grimmerie ha riconosciuto il cambiamento che è avvenuto recentemente in Glinda. Dato che lei non agisce più nel proprio interesse, questo potrebbe essere il momento in cui il libro magico e misterioso le concede la capacità di usarlo.

I film di Wicked hanno mostrato il libro degli incantesimi aprirsi da solo in alcuni momenti, andando alle pagine collegate a ciò che una persona desidera. Glinda potrebbe ora ottenere i poteri che ha desiderato disperatamente per tutta la vita, ora che ha abbracciato la bontà.

Il legame di Elphaba con il Grimmerie apre un’altra possibilità. Anche se non è nelle vicinanze, la strega potrebbe aver aperto il libro, sapendo che Glinda sarebbe stata lì vicino? Se così fosse, questo potrebbe essere il modo intelligente di Elphaba per dire a Glinda che la sua amica è ancora viva, anche se non è più a Oz.

Tuttavia, questo andrebbe contro alcune delle ultime parole di Elphaba, poiché lei ammette a Fiyero di sapere che nessuno può sapere che sono entrambi vivi, compresa Glinda. Tuttavia, con il tema dell’amicizia presente in questa storia e il forte legame formatosi tra le due donne, Elphaba potrebbe aver riconsiderato la sua decisione di dare un po’ di conforto alla sua amica.

Dove vanno Elphaba e Fiyero

Wicked – Parte 2 termina con Elphaba e Fiyero insieme, dopo aver lasciato la terra di Oz. Li vediamo attraversare un luogo arido, ventoso e misterioso. Non si sa ufficialmente dove siano andati Elphaba e Fiyero. È conosciuto solo come il “luogo oltre Oz”.

Questa informazione proviene dalla conversazione di Elphaba con gli animali che cercano di lasciare Oz sotto la strada di mattoni gialli. Sfortunatamente, non ci sono dettagli su dove sia andata la coppia romantica nei libri o nel musical, poiché quest’ultimo mostra solo loro che si recano in un luogo non specificato.

Come Glinda rimodella Oz

Con Elphaba ormai lontana, Glinda si assume la responsabilità di riportare Oz al suo antico splendore. Manda via il Mago dopo avergli rivelato che Elphaba era sua figlia. Madame Morrible viene poi gettata in prigione per i suoi piani malvagi con il Mago, l’uccisione di Nessarose e così via.

Questo lascia un vuoto di potere a Oz che Glinda riempie, promettendo a tutti gli abitanti di Oz, umani e animali, che finalmente sarà all’altezza del suo nome “Glinda la Buona”. Realizza il piano di Elphaba di consentire agli animali di far parte liberamente della società ancora una volta, poiché vengono mostrati mentre vivono a Munchkinland e nella Città di Smeraldo, con il dottor Dillamond che torna persino a insegnare alla Shiz University.

Cosa è successo a Dorothy, al Leone Codardo e all’Uomo di Latta/Boq?

Dorothy, il Leone Codardo e Boq (dopo la trasformazione dell’Uomo di Latta) hanno ruoli minori sullo schermo in Wicked – Parte 2, e vengono visti per l’ultima volta nella Città di Smeraldo mentre il Mago se ne va con la sua mongolfiera. Il film non chiarisce esattamente cosa succede a questo trio di personaggi del Mago di Oz.

Basandosi sul materiale originale, Dorothy torna a casa in Kansas, anche se alcuni abitanti di Oz credono che sia rimasta. La storia del Leone Codardo continua nei libri, dove alla fine diventa il Ministro del Trono di Oz. Nel frattempo, Boq non è presente in nessuna delle storie future della serie revisionista Wicked.

Il finale di Wicked – Parte 2 prepara il terreno per Wicked 3?

Quindi, cosa ne sarà del futuro del franchise Wicked? Sarebbe comprensibile gettare le basi per future avventure a Oz, nel caso in cui ci fosse una domanda sufficiente per vedere altro dopo Wicked – Parte 2 ed estendere questa storia oltre ciò che ha mostrato il musical.

La verità è che Wicked: For Good non prepara Wicked 3 in modo adeguato. Elphaba e Glinda continuano a vivere come al solito, dando al franchise la libertà di riportare in futuro uno o entrambi i personaggi. Tuttavia, questa è la fine della storia raccontata a Broadway, e il finale è una conclusione appropriata.

Al momento non ci sono indicazioni che Wicked 3 verrà realizzato. Ci sono altri libri scritti da Gregory Maguire, come il seguito Son of a Witch, che potrebbero essere trasformati in film se la Universal decidesse di continuare questo franchise. Se ciò dovesse accadere, saranno necessarie alcune grandi rivelazioni per far avanzare la storia come nei romanzi.

Come il finale di Wicked – Parte 2 si confronta con il musical e il libro

Non sorprende che il finale di Wicked – Parte 2 sia incredibilmente fedele al musical. Sebbene lo spettacolo sia basato sul romanzo di Maguire, ha apportato importanti modifiche ai personaggi e alla trama per portare la storia sul palcoscenico. I due film della Universal sono adattamenti più diretti del musical rispetto al libro, e il team creativo non si è discostato sostanzialmente da questa conclusione.

La storia è diversa se si confronta il finale con il libro. Tutto, dalle trasformazioni di Fiyero e Boq, alla sopravvivenza di Dillamond e Morrible, fino alla sopravvivenza di Elphaba, non è presente nel libro. Nel frattempo, il romanzo includeva il figlio di Elphaba e Fiyero, insieme a una moglie e un figlio completamente diversi per Fiyero, che sono tutti assenti dal musical e dal film.

Il vero significato di Wicked – Parte 2

Se Wicked trattava del fatto che una persona nascesse cattiva o lo diventasse, Wicked – Parte 2 continua l’analisi di cosa significhi essere buoni o cattivi. Viene mostrato fino a che punto una persona è disposta ad arrivare per apparire eroica o far apparire qualcun altro come un cattivo, così come fino a che punto gli altri sono disposti ad arrivare per proteggere coloro che amano.

Questo è legato a un altro dei temi principali del film, trovare la propria casa. Elphaba e Glinda devono capire se Oz è un luogo per cui vale la pena lottare e se è un luogo a cui appartengono veramente.

Inoltre, il potere dell’amicizia è un significato fondamentale per Wicked – Parte 2. Il modo in cui le relazioni cambiano una persona in meglio e/o in modo permanente è un tema chiave della canzone “For Good” e, dato che il titolo del film utilizza questa frase, questa idea aleggia su tutto il film mentre l’amicizia tra Elphaba e Glinda viene messa alla prova e si rafforza.