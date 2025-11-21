Wicked – Parte 2: guida alla colonna sonora, tutti i brani e quando vengono riprodotti

La colonna sonora di Wicked – Parte 2 contiene tutte le canzoni del musical di Broadway, oltre a due nuovi brani. Affrontando la seconda metà dello spettacolo, il sequel è stato considerato svantaggiato rispetto alla colonna sonora di Wicked per la mancanza della performance iconica di “Defying Gravity”.

Ma con Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey e altri che prestano la loro voce alla nuova serie di canzoni originariamente scritte da Stephen Schwartz, Wicked – Parte 2 (Wicked: For Good) include nuove interpretazioni di canzoni famose come “No Good Deed” e “For Good”. Inoltre, debutta con nuovi assoli per Elphaba e Glinda scritti appositamente per l’adattamento cinematografico.

In totale, ci sono 11 canzoni in Wicked: For Good. Se volete sapere quali canzoni vengono riprodotte e quando, o capire dove ascoltare la colonna sonora, abbiamo quello che fa per voi.

Quando viene riprodotta ogni canzone di Wicked: For Good

“Every Day More Wicked” (feat. Michelle Yeoh & Ariana Grande) dal cast del film Wicked, Cynthia Erivo: Dopo l’apertura con Elphaba che ferma la costruzione della strada di mattoni gialli, la prima canzone di Wicked: For Good inizia a gettare le basi della storia. Dividendo l’inizio di “Thank Goodness” in una nuova traccia chiamata “Every Day More Wicked”, la canzone viene riprodotta mentre Elphaba viene mostrata nella sua casa sull’albero nella foresta, Glinda e Fiyero sono uniti nella Città di Smeraldo e vengono mostrati altri personaggi che ritornano.

“Thank Goodness / I Couldn’t Be Happier” (feat. Michelle Yeoh) di Ariana Grande, cast del film Wicked: La parte principale della canzone originale “Thank Goodness” inizia subito dopo, con la maggior parte dell’azione che si svolge a Munchkinland, dove Glinda e Madame Morrible assistono all’inaugurazione della strada di mattoni gialli. Appare anche Fiyero, che scopre di essere fidanzato con la strega buona prima che Morrible racconti le false storie sulle azioni di Elphaba.

“No Place Like Home” di Cynthia Erivo: La canzone originale di Elphaba per Wicked: For Good arriva all’inizio del film. Quando incontra un gruppo di animali che fuggono da Oz attraverso un tunnel nella strada di mattoni gialli, intona questa nuova melodia per cercare di incoraggiare gli animali a unirsi a lei nella lotta per salvare Oz.

“The Wicked Witch of the East” di Marissa Bode, Cynthia Erivo, Ethan Slater: Il film include anche “The Wicked Witch of the East” quando Nessarose ed Elphaba si riuniscono, le scarpe di Nessa vengono incantate e Boq confessa il suo amore per Glinda. È anche il momento in cui Nessa lancia un incantesimo sul suo amore respinto, portandogli via il cuore e trasformandolo nell’Uomo di Latta.

“Wonderful” di Jeff Goldblum, Ariana Grande, Cynthia Erivo: A seguire, ‘Wonderful’ viene riprodotta mentre il Mago cerca di convincere Elphaba a stringere un accordo per lavorare insieme. La canzone presenta un cambiamento notevole rispetto alla produzione di Broadway, poiché Glinda viene aggiunta alla performance. Questo introduce nuovi elementi e momenti, come un breve richiamo a “Defying Gravity” mentre Glinda ed Elphaba siedono insieme.

” “I’m Not That Girl (Reprise)” di Ariana Grande: Dopo la distruzione del matrimonio di Glinda e Fiyero, quando Elphaba libera gli animali imprigionati che il Mago nascondeva e vede il suo futuro marito andarsene con la sua amica, Glinda torna tra le macerie della sala delle cerimonie. Riflette sul fatto che Fiyero ama davvero Elphaba, dando a Glinda la possibilità di cantare parte delle migliori canzoni di Elphaba in Wicked.

“As Long As You’re Mine” di Cynthia Erivo, Jonathan Bailey: Una delle canzoni più importanti di Wicked: For Good è “As Long As You’re Mine”, la ballata romantica e passionale di Elphaba e Fiyero. Si sente quando finalmente riescono a stare insieme nella casa sull’albero dopo essere fuggiti da Emerald City e culmina con il loro primo bacio tanto atteso.

“No Good Deed” di Cynthia Erivo: un’altra delle migliori canzoni della produzione di Broadway, “No Good Deed” è la canzone successiva che viene riprodotta quando Elphaba arriva a Kiamo Ko. Lei recita l’incantesimo che trasforma Fiyero in Spaventapasseri e continua a cantare mentre vede i ricordi di Nessarose e del dottor Dillamond. È la canzone che racchiude davvero i temi del film: la bontà e la malvagità.

“March of the Witch Hunters” del cast del film Wicked, Ethan Slater: guidata da Boq dopo la sua trasformazione in Tin Man, “March of the Witch Hunters” ha luogo mentre lui, Dorothy, il Leone Codardo e lo Spaventapasseri/Fiyero si preparano a trovare la Strega Malvagia dell’Ovest su richiesta del Mago. Tuttavia, finisce di suonare dopo la canzone successiva nel film.

“The Girl in the Bubble” di Ariana Grande: dopo aver visto gli abitanti di Oz prepararsi a dare la caccia a Elphaba, Glinda si prende un momento nel suo appartamento per riflettere sulla sua vita e sul suo ruolo in ciò che è accaduto. La nuova canzone di Glinda in Wicked: For Good, “The Girl in the Bubble”, si concentra sul suo accettare di non poter stare a guardare e lasciare che tutto questo continui, comprendendo che è ora di uscire dalla sua bolla e fare del bene, rivoltandosi contro il Mago e Morrible per avvertire Elphaba di ciò che sta per accadere.

“For Good” di Cynthia Erivo, Ariana Grande: Il gran finale di Wicked: Parte 2, “For Good” è la potente ed emozionante riunione tra Glinda ed Elphaba a Kiamo Ko. Condividono ciò che la loro amicizia ha significato per loro e come entrambe siano cambiate per sempre, forse in meglio. Il film lo combina con “Finale ‘Wicked’” per creare un lungo numero finale, inserendo parti di “No One Mourns The Wicked”, prima di lasciare che Erivo e Grande concludano il tutto.

Dove ascoltare la colonna sonora di Wicked: For Good

La colonna sonora di Wicked: For Good è disponibile in streaming su servizi musicali come Apple Music e Spotify a partire dal 21 novembre. Si intitola “Wicked: For Good — The Soundtrack” e include tutte le 11 canzoni del film, oltre a una traccia speciale con i commenti di Schwartz.

C’è anche la possibilità di acquistare una copia in vinile della colonna sonora di Wicked: For Good. Republic Records offre sette diverse opzioni in vinile, tra cui quelle separate progettate per Elphaba e Glinda, due diversi vinili picture disc, un vinile zoetrope e un vinile standard.

Ci sono anche opzioni esclusive in vinile che possono essere acquistate altrove. Amazon offre un vinile colorato con copertina alternativa e poster, mentre Barnes & Noble vende un vinile marmorizzato rosa/blu/verde. Target offre una copertina lenticolare e un vinile rosa e verde luccicante, mentre WalMart vende un’opzione rosa e verde glitterata.

Tutte queste varianti offrono numerose opzioni tra cui scegliere quando si tratta di decidere come ascoltare la colonna sonora completa di Wicked – Parte 2.