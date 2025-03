“E se Hostel fosse divertente?” i registi parlano di Mr. Morfina

L’inebriante miscela di violenza e commedia di Mr. Morfina è stata la chiave del pitch originale

“Il punto del gore non è quello di scioccare e stupire”

Mr. Morfina è una specie di commedia romantica?

Dan Berk: Sì, certo, quelle cose si sono sicuramente incastrate in modo molto naturale per noi. Sapevamo che, nel film, c’è un personaggio che non può provare dolore, che sta entrando in un film d’azione in un modo molto improbabile. Verrà preso a calci, ci sarà un sacco di sangue. Sapevamo che sarebbe successo. Ma non abbiamo mai voluto che fosse gratuito o sgradevole. Il punto del gore non è quello di scioccare e stupire, è solo un prodotto della storia.

Ma la nostra speranza, quando lo stavamo progettando, questo è ciò che stavamo cercando di ottenere, è che tutto quell’umorismo e tutto quel cuore che sono così parte integrante del tono, lo addolciscano e facciano sì che tu possa ridere nonostante il sangue. Quindi, anche le persone che di solito sono a disagio per il sangue, o per vedere un braccio spezzato a metà, c’è [o] un momento divertente simultaneo a un battito di orribile violenza o, un secondo dopo, l’elemento scherzoso, così non sei [scoraggiato].

Robert Olsen: Quella miscela di toni è necessaria perché, se non ce l’avessi, se questo film fosse stato mortalmente serio, e lui fosse stato solo mutilato, qualcuno avrebbe detto, va bene, devo andare.

Dan Berk: Sì, si vira nel territorio del torture porn, che è l’opposto del tipo di film che vogliamo fare. Abbiamo un approccio molto gioioso al cinema. Vogliamo che i nostri film facciano sentire meglio le persone riguardo all’umanità alla fine, quando escono dal cinema, rispetto a quando sono entrate. E quindi, per noi era davvero importante assicurarci che la violenza e il gore fossero contestualizzati da tutto il cuore e l’umorismo in essi contenuti.

La scena della tortura, che è una specie di fulcro del film, rimanda al franchise di Hostel.

Robert Olsen: Sì. E se Hostel fosse divertente? È un po’ verso la seconda parte del film, ma penso che sia probabilmente la nostra scena preferita. E penso che sia anche la scena che, quando abbiamo letto la versione originale della sceneggiatura, era fantastica, aveva questo concetto incredibile, ma non era così divertente. Era un film d’azione un po’ più serio. E così, eravamo tipo… Ottimo concept, ma dovevamo renderlo divertente. E questa è stata la prima cosa a cui abbiamo pensato. Doveva esserci una scena in cui viene torturato e finge di provare dolore. Quello è lo spazio tonale.

E, onestamente, una parte importante del nostro pitch come registi era quella scena. Dire loro, immagina questa scena. E la proponi a una stanza di produttori, e tutti si sbellicano dalle risate. In ogni fase del processo, quella scena era divertente. Era divertente quando la proponevamo. Quando la scrivevamo, ci sbellicavamo dalle risate. Quando la provavamo, ci sbellicavamo dalle risate. E poi quando la giravamo, facevamo saltare le riprese perché i membri della troupe ridevano. Era così divertente.

Ricordo la prima volta che abbiamo visto un pubblico di prova che guardava quella scena, e il cinema era in fermento. E lo sapevamo e basta. Eravamo tipo, quella scena è ciò che è il film. È un microcosmo del perché questo film funziona. È cruento, ma stai ridendo. Stai rabbrividendo e lo stai guardando attraverso le dita, ma ti stai divertendo mentre lo fai. Ed è questa la salsa speciale di questo film.

Dan Berk: Si appoggia anche perfettamente al tipo di umorismo di Jack [Quaid]. Quindi, siamo stati molto fortunati in questo senso perché, quando abbiamo scritto quella scena, non avevamo ancora Jack nel film, ma è capitato che fosse il suo target, il tipo di risate che ama ottenere.

E quella scena, abbiamo dovuto davvero uccidere i nostri beniamini con quella. Potrebbe essere una scena di 20 minuti, c’era così tanto materiale incredibile. Perché, dopo aver fatto la parte sceneggiata, Jack stava solo migliorando tutte queste reazioni folli, e c’è così tanta roba buona tagliata in montaggio. Ma sì, Jack è una componente fondamentale del successo di quella scena.