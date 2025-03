La lista dei miei desideri: guida al cast e ai personaggi del film Netflix

Il nuovo film di Netflix, La lista dei miei desideri (il titolo originale è The Life List), include alcune grandi star che guidano un cast di incredibili attori emergenti, costruendo la famiglia e la comunità che circonda l’Alex di Sofia Carson. Basato sull’omonimo libro del 2013 di Lori Nelson Spielman, La lista dei miei desideri racconta la storia di una giovane di nome Alex che deve riesaminare il suo percorso di vita mentre termina la “Life List” che ha creato quando aveva 13 anni – un compito lasciatogli dalla madre defunta, Elizabeth. Fortunatamente, può contare sull’aiuto di Brad, l’esecutore testamentario della madre.

Come si può intuire da questa breve descrizione della trama, si tratta di un film particolarmente emozionante. La storia combina elementi da grande commedia romantica con il processo di crescita della protagonista, includendo anche però un dramma familiare che si fa decisamente sentire. Con Sofia Carson come protagonista, il film è dunque destinato ad avere successo. Tuttavia, anche gli altri protagonisti e i personaggi secondari offrono ottime interpretazioni che migliorano la storia nel suo complesso. Scopriamo in questo articolo chi sono e dove li abbiamo già visti!

Il cast di attori protagonisti di La lista dei miei desideri

Sofia Carson nel ruolo di Alex

Sofia Carson è nata a Fort Lauderdale, in Florida, e ha avuto la sua grande occasione interpretando Evie, la figlia della Regina Cattiva, nei film Descendants. Sebbene abbia iniziato come attrice di Disney Channel, Carson è poi passata a film e programmi televisivi più adulti, tra cui il film d’azione di successo di Netflix Carry-On. Ha poi recitato anche in Pretty Little Liars: The Perfectionist nel ruolo Ava Jalali, nel thriller del 2020 Songbird nel ruolo di Sara e ha interpretato Cassie in Purple Hearts.

In La lista dei miei desideri, il suo ruolo è dunque quello di Alex, una giovane donna che sembra aver smarrito la bussola nella sua vita, lavorando per l’azienda di trucchi della madre. La donna, dunque, la manda all’avventura per completare una “Lista della vita”, che Alex aveva scritto quando aveva 13 anni ma rimasta irrealizzata.

Kyle Allen nel ruolo di Brad

L’attore Kyle Allen è nato a Livermore, in California, e si è fatto notare interpretando Hawk Lane nella serie televisiva di Hulu The Path. Da quando ha invece interpretato Skylar in The In Between al fianco di Joey King, ha dimostrato di essere in grado di interpretare un protagonista romantico, il che si presta al suo ruolo in La lista dei miei desideri. Tra gli altri suoi ruoli di spicco si annoverano quello di Balkan nel film di Steven Spielberg West Side Story, quello di Alex McAllister in Space Oddity e quello di Maxime Gerard in Assassinio a Venezia.

In La lista dei miei desideri, Allen interpreta Brad, un giovane avvocato incaricato di eseguire il testamento di Elizabeth dopo la sua morte. Sebbene lui e Alex non partano con il piede giusto, Brad la sosterrà durante l’esecuzione dei punti della sua lista. Con il tempo, i due svilupperanno anche un certo legame.

Connie Britton nel ruolo di Elizabeth

L’attrice più nota di La lista dei miei desideri è senza dubbio Connie Britton, nata a Boston, nel Massachusetts, che si è fatta notare interpretando Tami Taylor nel dramma sportivo Friday Nights Lights dal 2006 al 2011. Da allora, ha assunto molti ruoli di rilievo in serie televisive drammatiche, come quello di Vivien Harmon in American Horror Story e quello di Rayne Jaymes in Nashville. Ha poi recitato anche in Cercasi amore per la fine del mondo e This Is Where I Leave You. Di recente ha interpretato Nicole Mossbacher in The White Lotus.

In La lista dei miei desideri, Britton interpreta dunque Elizabeth, la madre di Alex, Julian e Lucas. Sebbene muoia all’inizio del film, continua a svolgere un ruolo importante, apparendo attraverso i DVD che ha registrato prima di morire, motivando la figlia ad andare avanti con il proprio percorso e a ritrovare la gioia nella sua vita facendo quello che fino ad oggi non ha avuto il coraggio di fare.

Il cast dei personaggi di supporto di La lista dei miei desideri

Sebastian de Souza nel ruolo di Garrett

In La lista dei miei desideri, Sebastian de Souza interpreta Garrett, lo psicologo di un rifugio per donne. Souza ha ottenuto la sua grande occasione interpretando Matty Levan dal 2011 al 2012 in Skins. L’attore si è fatto conoscere soprattutto in opere d’epoca, tra cui I Borgia (2012-2013), Ophelia (2018), Medici (2018-2019) e The Great (2020).

José Zúñiga nel ruolo di Samuel

Zúñiga interpreta Samuel in La lista dei miei desideri di Netflix. L’attore si è nel tempo costruito un solido portfolio di ruoli minori e ricorrenti per tutti gli anni ’90 e 2000. Tra i suoi ruoli più noti figurano Fraga il meccanico in Alive (1993), il signor Molina in Twilight (2008), Bull il capo delle operazioni di Tycho in The Expanse (2020-2021) e il dottor Hotchkiss in La torre nera (2017).

Jordi Mollà nel ruolo di Johnny

Nella seconda metà di La lista dei miei desideri, Jordi Mollà interpreta Johnny, il musicista di una band. Mollà è un nome importante della TV e del cinema spagnolo dopo essersi formato all’Istituto di Teatro di Barcellona e ha avuto la sua grande occasione interpretando El Niñato in Prosciutto, prosciutto al fianco di Penélope Cruz nel 1992. Tra i suoi film più noti ricordiamo Criminal (2016), Bad Boys II (2003) e Riddick (2013).

Dario Ladani Sanchez nel ruolo di Lucas

In La lista dei miei desideri di Netflix, Dario Ladani Sanchez interpreta Lucas, il fratello di Alex, un ruolo minore ma di forte importanza per la protagonista. L’attore emergente ha all’attivo solo otto progetti prima di questo film. I suoi ruoli più importanti sono Sam in Dear Edward (2023) e Nate Shepherd in Paper Trail (2014-2015).

Federico Rodriguez nel ruolo di Julian

In La lista dei miei desideri, Federico Rodriguez interpreta Julian, l’altro fratello di Alex, che ha però con lei un rapporto conflittuale. Oltre questo film, Rodriguez ha all’attivo 21 ruoli da attore: la sua grande occasione è arrivata nel 2021, quando ha interpretato Alejandro Ferreiras nel cast di American Rust, ruolo che ha portato avanti fino al 2024. Altri suoi ruoli importanti sono Noah in Which Brings Me to You (2023) e Robert in Past Lives (2023), il celebre film candidato a due premi Oscar.

Maria Jung nel ruolo di Nina

Infine, c’è Maria Jung, che in La lista dei miei desideri interpreta Nina, la fidanzata di Brad. Ad oggi Jung è poco più che un’attrice emergente, che potrebbe conoscere maggiore popolarità proprio grazie a questo film. Prima di aver recitato, qui, altri suoi ruoli di rilievo sono quelli in Elsbeth (2024) e The Equalizer (2024).