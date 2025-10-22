Il Clown di Kettle Spring: recensione del film horror di Eli Craig

Con Il Clown di Kettle Spring, disponibile dal 23 ottobre su Prime Video, giusto in tempo per la notte di Halloween, Eli Craig torna a dirigere un film horror a distanza di otto anni da Little Evil. L’opera è tratta dal romanzo omonimo di Adam Cesare, acclamato per aver rivitalizzato la narrativa slasher contemporanea. Fin dalle prime scene, il film abbraccia le coordinate classiche del genere: una cittadina isolata del Midwest, un gruppo di adolescenti in cerca di libertà, un trauma collettivo mai davvero risolto e un assassino mascherato pronto a colpire.

Sangue tra i filari e vecchi rancori di provincia

Protagonista è Quinn Maybrook (Katie Douglas), una ragazza costretta a trasferirsi con il padre, il dottor Glenn (Aaron Abrams), a Kettle Spring, Missouri, dopo la morte della madre. Il paese, devastato dall’incendio della vecchia fabbrica di sciroppo di mais Baypen, vive una tensione costante tra generazioni: gli adulti accusano i giovani di essere la causa del degrado, i ragazzi si rifugiano in un cinismo digitale che esaspera il conflitto. Tutto precipita quando qualcuno indossa il costume di Frendo, la mascotte clown della fabbrica, e inizia a uccidere chiunque rappresenti il volto “decadente” della nuova generazione.

Eli Craig e il ritorno allo slasher “puro”

Craig, già autore del cult Tucker & Dale vs Evil (2010), affronta questa volta un racconto più lineare e meno parodico, spostando l’attenzione sull’essenza stessa del cinema slasher: ritmo, ambientazione, creatività nelle uccisioni e una tensione costruita più sull’attesa che sul jump scare. Il regista conserva il gusto per l’ironia, ma la dosa con cautela, scegliendo un tono più cupo e un’ambientazione che restituisce al genere la sua dimensione rurale e isolata.

Il film si apre con un prologo folgorante, che richiama in modo evidente Lo squalo di Spielberg: una scena secca, ben coreografata, che stabilisce da subito le regole del gioco. Da quel momento, Il Clown di Kettle Spring alterna momenti di violenza esplicita a pause più ironiche, dove emerge la consapevolezza del regista nel maneggiare cliché e aspettative. Nonostante un budget limitato, Craig gestisce gli spazi con intelligenza: i campi di mais diventano un labirinto naturale e claustrofobico, perfetto per nascondere e sorprendere, mentre il suono – risate distorte, fruscii, urla lontane – amplifica la percezione del pericolo.

Satira sociale e nostalgia anni Ottanta

Come nel romanzo di Cesare, il film si muove su un doppio binario: da un lato l’intrattenimento sanguinoso, dall’altro una satira sullo scontro generazionale. Gli adulti del paese incarnano una moralità ipocrita e repressiva, incapace di accettare il cambiamento; i ragazzi reagiscono con rabbia e sarcasmo, esprimendo un disagio che il film traduce in immagini di caos e ribellione. La figura del clown, ex simbolo pubblicitario di un’America produttiva e ottimista, diventa così la maschera di una società che ha perso ogni innocenza.

Craig non si limita a evocare gli anni Ottanta – citando Halloween, Scream e persino Grano rosso sangue – ma li riattualizza attraverso un’estetica che alterna il colore acido dei neon al buio profondo dei campi notturni. L’effetto è quello di un horror “ibrido”: nostalgico ma consapevole del proprio tempo, con un ritmo veloce e una struttura pensata per un pubblico abituato alla brevità dello streaming.

Pregi e limiti di un adattamento semplificato

Se l’atmosfera funziona e il ritmo tiene, la sceneggiatura – scritta da Craig con Carter Blanchard – paga la scelta di semplificare il romanzo di Cesare. Il mistero si riduce, i conflitti morali si appiattiscono e alcune svolte narrative diventano prevedibili. L’identità del killer si intuisce troppo presto, e il film non tenta mai di sviare realmente lo spettatore. Anche il terzo atto soffre un eccesso di spiegazioni: il lungo monologo dell’antagonista, pur utile a chiarire le motivazioni, rallenta l’azione e smorza la tensione.

Nonostante ciò, Il Clown di Kettle Spring resta un slasher ben costruito, con una regia attenta alla coerenza visiva e un montaggio che non lascia tempi morti. Le scene di morte, girate con effetti pratici, sono tra gli elementi più riusciti: creative, sanguinose, ma sempre leggibili. L’uso minimo della CGI conferisce al film un sapore artigianale che ricorda il cinema horror di un tempo, privo di eccessi digitali e capace di sfruttare la fisicità degli attori.

Katie Douglas e il volto del nuovo slasher

Nel ruolo di Quinn, Katie Douglas (già vista in Ginny & Georgia) offre una final girl moderna e convincente: intelligente, vulnerabile, ma lontana dagli stereotipi di vittima passiva. Il suo personaggio incarna la giovane donna contemporanea, combattuta tra la memoria del lutto e il desiderio di autodeterminazione. Intorno a lei, i co-protagonisti – Carson MacCormac, Cassandra Potenza e Kevin Durand – disegnano un microcosmo di figure riconoscibili: il bullo, l’amico leale, il genitore incapace.

Eli Craig non cerca di rivoluzionare lo slasher, ma di ricordarne la potenza originaria: quella di un genere capace di intrattenere e al tempo stesso raccontare le ansie collettive. In Il Clown di Kettle Spring l’orrore non nasce solo dalle uccisioni, ma dal senso di impotenza di una generazione schiacciata tra aspettative e repressione. Quando il film lascia parlare le immagini – i corpi tra i filari, il rosso che sporca l’oro del mais, la risata del clown che riecheggia nel vuoto – riesce a essere più incisivo di quanto non dica a parole. Il nuovo slasher di Craig, dunque, diverte, spaventa e a tratti riflette sul bisogno di trovare un nemico visibile in un mondo ormai privo di punti fermi. Forse non riesce a raggiungere l’irriverenza del suo esordio, ma conferma il suo talento nel trasformare la paura in intrattenimento popolare.