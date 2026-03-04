Un bel giorno, recensione del film con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele

Un bel giorno, al cinema dal 5 marzo, è una commedia di buoni sentimenti che racconta l’amore adulto, la genitorialità e la possibilità di ricominciare, tra ironia, tenerezza e dinamiche familiari credibili.

Un bel giorno affronta uno dei territori più complessi e meno frequentati della commedia italiana contemporanea: l’amore quando non è più un inizio assoluto, ma una possibile ripartenza. Al centro della storia c’è Tommaso (Fabio De Luigi), padre single con quattro figlie femmine, un uomo la cui vita sembra essersi cristallizzata in una quotidianità fatta di responsabilità, rinunce e affetto silenzioso. L’incontro con Lara (Virginia Raffaele), anche lei adulta e segnata da un passato importante, apre uno spiraglio inatteso, mettendo in discussione equilibri che sembravano immutabili. Il film, diretto e interpretato da Fabio De Luigi, sceglie così di interrogarsi su cosa significhi innamorarsi quando si è già vissuto, quando si è già attraversata una separazione, quando si è – soprattutto – famiglia.

La domanda che attraversa tutta la narrazione è semplice e profondamente umana: è ancora possibile amare quando la vita ci ha già assegnato ruoli, responsabilità e ferite? E, andando oltre, è possibile unire le famiglie, far convivere affetti nuovi e preesistenti senza che uno cancelli l’altro? Un bel giorno risponde di sì, ma lo fa per gradi, senza promesse miracolose, raccontando l’amore come un processo, non come un colpo di fulmine risolutivo.

Una commedia che sceglie la misura

Dal punto di vista tonale, il film si colloca all’interno di una commedia di buoni sentimenti che rifiuta l’eccesso. Non c’è mai la sensazione di una forzatura emotiva o di una gag inserita a tutti i costi. Al contrario, la comicità nasce spesso dall’osservazione del quotidiano, dai piccoli inciampi della comunicazione, dall’imbarazzo di chi prova a rimettersi in gioco senza sapere bene come si faccia.

Il gioco del detto e del non detto è uno degli elementi più riusciti del film. Molte delle scene migliori sono costruite su ciò che resta sospeso: una frase non completata, uno sguardo che arriva prima delle parole, un silenzio che dice più di una dichiarazione esplicita. È una comicità che convive con la tenerezza e che restituisce con onestà la difficoltà di esporsi emotivamente quando non si è più all’inizio della vita.

De Luigi e Raffaele: una coppia credibile

Gran parte della riuscita del film passa dalla sintonia tra Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, qui in uno dei ruoli più misurati e maturi della sua carriera cinematografica. I loro personaggi non sono costruiti per brillare individualmente, ma per funzionare insieme, attraverso una complicità che non ha bisogno di essere continuamente sottolineata.

Il loro rapporto non è idealizzato: è fatto di tentativi, di esitazioni, di momenti in cui la paura di sbagliare prende il sopravvento. Ed è proprio questa fragilità condivisa a rendere credibile il loro legame. Non sono due protagonisti “perfetti”, ma due adulti che cercano un equilibrio possibile tra ciò che desiderano e ciò che devono proteggere.

Essere genitori prima di essere amanti

Uno degli aspetti più interessanti di Un bel giorno è il modo in cui mette al centro la genitorialità senza farne un ostacolo narrativo: i figli sono una realtà da integrare. Il film racconta con intelligenza quanto sia complesso innamorarsi quando si è già responsabili di qualcun altro, quando ogni scelta emotiva ha ricadute che vanno oltre se stessi.

Notevole anche il lavoro sui personaggi dei figli, ciascuno caratterizzato con una personalità precisa e riconoscibile. Il film evita l’errore frequente di usarli come semplici elementi funzionali alla trama sentimentale degli adulti. Al contrario, ogni figlio ha un ruolo attivo nel racconto, contribuendo a definire le dinamiche familiari e a mettere alla prova l’equilibrio nascente.

Le loro reazioni all’idea di un nuovo amore non sono mai uniformi: c’è chi accoglie il cambiamento, chi lo osteggia, chi lo osserva con diffidenza. Questo mosaico di emozioni rende il racconto più autentico e sottolinea quanto l’amore adulto non possa mai essere un fatto esclusivamente privato.

Un film che parla di possibilità

In definitiva, Un bel giorno è un film che parla di possibilità. Della possibilità di cambiare quando tutto sembra già definito, di aprire uno spazio nuovo senza cancellare il passato, di immaginare una famiglia che non nasce tutta insieme, ma si costruisce pezzo dopo pezzo. È una commedia che fa sorridere, ma che sa anche fermarsi a riflettere, senza mai perdere leggerezza.

Non cerca di offrire soluzioni definitive né modelli ideali. Preferisce raccontare un percorso, fatto di tentativi e di piccoli passi avanti. E forse è proprio questa la sua forza maggiore: ricordarci che amare, quando si è grandi e quando si è famiglia, non è solo possibile, ma può essere anche sorprendentemente bello.