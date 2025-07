Fondazione Stagione 3: le interviste ai protagonisti

Ecco la nostra intervista a Lee Pace (“Brother Day”) e Laura Birn (“Demerzel”), Terrence Mann (“Brother Dusk”) e Cassian Bilton (“Brother Dawn”), Lou Llobell (“Gaal Dornick”) e Pilou Asbæk (“The Mule”) in occasione dell’uscita di Fondazione Stagione 3 su Apple Tv+, disponibile dall’11 luglio con la prima puntata, seguita da nuovi episodi settimanali fino al 12 settembre.

La terza stagione di Fondazione (Foundation) alza la posta in gioco

I libri Foundation di Isaac Asimov sono stati a lungo considerati impossibili da adattare, soprattutto a causa della natura complessa della narrazione. Mentre Dune, ad esempio, è ambientato in un mondo complicato, c’è un punto di vista coerente che i lettori possono seguire in Paul Atreides. Quasi ogni parte di Foundation segue un personaggio nuovo.

La prima stagione di Fondazione (Foundation) ha ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica e del pubblico, e il ritmo più lento e l'attenzione alla costruzione del mondo sono stati spesso citati come motivi. La seconda stagione è stata un passo nella giusta direzione e ora la terza stagione sembra essere lo show al massimo del suo potenziale, mantenendo la promessa di un'epopea spaziale a tutti gli effetti.

“Space opera” è un modo eccellente per descrivere la serie. L’arrivo del Mulo riunirà i personaggi della serie in un modo mai visto prima, combinando la storia pionieristica della Fondazione, il dramma shakespeariano dell’Impero e diversi nuovi personaggi avvincenti per uno scontro epico.