Ghost Elephants: intervista a Steve Boyes

In occasione dell’uscita su Disney+ di Ghost Elephants, il nuovo documentario diretto e narrato da Werner Herzog, e disponibile in piattaforma dall’8 marzo, abbiamo intervistato Steve Boyes, National Geographic Explorer, che guida la spedizione sulle tracce degli animali mitologici.

Nelle alture dell’Angola avvolte dalla nebbia, nel cuore delle sue foreste, persiste un mistero: gli sfuggenti elefanti fantasma di Lisima, potenziali discendenti viventi del più grande mammifero terrestre mai documentato. Steve Boyes, biologo della conservazione e leader del National Geographic Okavango Wilderness Project, è determinato a provarne l’esistenza.

Per trovare questi elusivi elefanti, Boyes e il collega Kerllen Costa, National Geographic Explorer, hanno collaborato con tre maestri tracciatori KhoiSan – Xui, Xui Dawid e Kobus – per avere successo dove la tecnologia aveva fallito.

Ghost Elephants è diretto e narrato da Werner Herzog

Diretto, narrato e scritto dal leggendario regista Werner Herzog, GHOST ELEPHANTS è un racconto sulla sopravvivenza, il ricongiungimento e il potere duraturo della conoscenza antica rispetto alla modernità fugace. Il film è stato presentato in anteprima al Festival del Cinema di Venezia, dove Herzog ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera.

A corredo del film, il 3 marzo uscirà il coffee table book “Okavango and the Source of Life” di Steve Boyes. Il libro amplia il viaggio oltre lo schermo, con oltre 100 fotografie suggestive, mappe dettagliate e le riflessioni personali di Boyes raccolte in anni di estenuanti spedizioni alle sorgenti angolane dell’Okavango. Il libro documenta gli stessi corsi d’acqua restanti, le comunità e i fragili ecosistemi esplorati nel film, trasmettendo il peso fisico ed emotivo della navigazione in una regione selvaggia a lungo isolata dalla guerra. Con una prefazione del principe Harry, duca di Sussex, e ritratti dei custodi della tradizione locale, il libro offre un accompagnamento intimo e visivamente ricco all’esperienza cinematografica. “Okavango and the Source of Life” è già disponibile per il preordine su Disney Books.

Ghost Elephants è diretto, narrato e scritto da Herzog. È prodotto dallo stesso Herzog per Skellig Rock, Inc. e Ariel León Isacovitch per The Roots Production Service. Sobey Road Entertainment è il partner di produzione con Brian Nugent, Andrew Trapani, Emerson G. Farrel, David Sze, David B. Kirk, Terrence Battle, Richard Sneider, Christopher White e Casey Graf come executive producer. Per National Geographic Documentary Films, Carolyn Bernstein, executive vice president of Documentary Films, e Tim Horsburgh, vice president of Documentary Films, sono gli executive producer.