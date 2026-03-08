Il capolavoro fantascientifico in cinque parti di Jonathan Nolan torna finalmente alla ribalta come fenomeno globale su Netflix

Questa serie fantascientifica di Jonathan Nolan è tornata ad essere di grande interesse, ora su Netflix. Nolan, fratello del regista di L’Odissea di Christopher Nolan, ha partecipato a diversi progetti entusiasmanti nel corso degli anni. Per quanto riguarda il genere fantascientifico, questo genio creativo ha dimostrato il suo valore con diverse produzioni. Una di queste è stata Westworld della HBO, che ha conquistato il mondo per quattro stagioni prima di essere cancellata prima della quinta e ultima stagione.

Per quanto riguarda Netflix, il servizio di streaming è noto anche per il successo delle sue produzioni di genere. Alcune delle migliori serie TV di Netflix sono progetti di fantascienza, con Stranger Things e Black Mirror che sono diventate serie intrinsecamente legate a Netflix per il pubblico globale. Unendo l’esperienza di Jonathan Nolan nel genere e l’interesse degli abbonati Netflix per le storie di fantascienza, Person of Interest sta vivendo una rinascita in streaming.

Secondo FlixPatrol, Person of Interest è attualmente la settima serie TV più vista su Netflix a livello globale. La serie di fantascienza si colloca al di sopra della serie prequel di Superman, Smallville, molto amata dai fan di Tom Welling. Person of Interest è arrivata sulla piattaforma di streaming in alcuni paesi il 4 marzo. La serie trova compagnia anche di serie popolari come Bridgerton, The Night Agent, The Mentalist e altre nella classifica di Netflix.

Al momento della stesura di questo articolo, la serie fantascientifica in cinque stagioni di Jonathan Nolan non è la più vista su Netflix in nessun Paese. Tuttavia, ciò non sminuisce il successo dello show in streaming. Person of Interest è di tendenza in 28 Paesi sulla piattaforma. La serie è al secondo posto tra le più viste su Netflix alle Bahamas, in Giamaica e a Trinidad e Tobago.

Person of Interest ha debuttato sulla CBS il 22 settembre 2011. La serie fantascientifica è durata cinque stagioni, concludendosi il 21 giugno 2016. Il capolavoro di Jonathan Nolan ha fuso diversi generi, utilizzando elementi del thriller poliziesco e della fantascienza per diventare una serie intrigante. Person of Interest seguiva Harold Finch (Michael Emerson), un programmatore miliardario che ha creato “la Macchina”, un’entità che utilizzava tutte le informazioni disponibili per prevedere i crimini.

Poiché il governo era interessato solo a fermare le minacce alla sicurezza nazionale, Finch assume John Reese (Jim Caviezel), un ex membro dell’esercito statunitense e della CIA, per occuparsi dei crimini quotidiani che sfuggono al controllo delle autorità. Su Rotten Tomatoes, Person of Interest ha ottenuto un punteggio quasi perfetto del 92% da parte della critica. La serie fantascientifica vanta anche un punteggio elevato dell’80% da parte del pubblico.

Sebbene Person of Interest sia di tendenza in tutto il mondo su Netflix, la serie fantascientifica di Jonathan Nolan non è disponibile sul servizio di streaming negli Stati Uniti. Chi desidera guardare la serie negli Stati Uniti deve invece rivolgersi a Prime Video. In molti paesi, tutte e cinque le stagioni di Person of Interest sono ora disponibili su Netflix, dove la serie è diventata un successo.