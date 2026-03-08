Robin Hood: il remake live action non va avanti

I fan del film d’animazione Disney degli anni ’70, Robin Hood, non saranno particolarmente entusiasti dopo le ultime notizie su un possibile remake live-action.

Durante un recente AMA su Reddit, il regista Carlos López Estrada ha dichiarato che lo studio non avrebbe portato avanti il ​​suo musical fotorealistico in programma. L’Hollywood Reporter ha riportato in esclusiva nell’aprile 2020 che Estrada era nelle prime fasi di sviluppo del film per il servizio di streaming Disney+, dopo che gli accordi erano stati finalizzati prima della chiusura del settore a causa della pandemia di COVID-19.

“Purtroppo è morto”, ha scritto Estrada in risposta a una domanda sullo stato del progetto. “Dico ‘purtroppo’ perché in realtà pensavo che ci fosse qualcosa di veramente speciale (e originale!). Avevamo ideato delle musiche davvero straordinarie per il film.” Il regista di Blindspotting ha aggiunto: “Continuo a fantasticare di farlo in modo indipendente con personaggi diversi”.

THR aveva precedentemente riferito che Kari Granlund stava scrivendo la sceneggiatura per un remake che sarebbe stato un ibrido tra live action e computer grafica. Granlund ha lavorato alla sceneggiatura della versione Disney del 2019 di Lilli e il Vagabondo, che è diventato il primo remake dello studio a debuttare su una piattaforma di streaming.

La Disney ha continuato a dare priorità ai remake cinematografici di classici d’animazione. Tra questi, una versione live action di Rapunzel – L’intreccio della torre, che è tornata in fase di sviluppo dopo che THR aveva riferito l’anno scorso che i lavori del film erano stati sospesi a causa del deludente successo al botteghino del live action Biancaneve di Rachel Zegler e Gal Gadot. Da allora, la Disney ha avuto un enorme successo con il remake live-action di Lilo & Stitch, mentre il prequel di Barry Jenkins, Mufasa: Il Re Leone, ha avuto un ottimo riscontro.

Il remake live-action di Oceania del regista Thomas Kail uscirà nei cinema quest’estate. Inoltre, lo studio sta sviluppando uno spin-off live-action di Gaston, il cattivo de La Bella e la Bestia, e un remake di Hercules del regista Guy Ritchie.

Robin Hood uscì nei cinema nel 1973 e utilizzò animali antropomorfi animati per raccontare la classica storia dell’eroico fuorilegge. Robin Hood e Lady Marian erano raffigurati come volpi rosse, mentre Little John era un orso bruno e il Principe Giovanni era un leone. Il film ha superato i 32 milioni di dollari al botteghino nazionale (234 milioni di dollari oggi) e ha ottenuto una nomination all’Oscar per la canzone “Love”.