Tony, Shelly e la luce magica – clip esclusiva

Ecco una clip esclusiva di Tony, Shelly e la luce magica, il nuovo irresistibile film d’animazione in stop-motion in uscita nelle sale con Wanted il 18 dicembre.
Tony, Shelly e la luce magica è un potente racconto per tutta la famiglia: una storia di amicizia ma anche di inclusione, di educazione alla diversità, sull’importanza di valorizzare ciò che rende ognuno di noi unico e speciale. Tony è un bambino nato con una caratteristica che lo contraddistingue: emette luce, peculiarità che i suoi genitori iperprotettivi cercano di tenere nascosta per timore del giudizio degli altri. Sarà l’incontro con Shelly, una ragazza che si trasferisce nel suo palazzo poco prima di Natale, a rivoluzionare la sua esistenza: con l’aiuto di una torcia magica i due creano immagini e universi straordinari che solo loro possono vedere.
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione. Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]