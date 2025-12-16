Tony, Shelly e la luce magica – clip esclusiva

Ecco una clip esclusiva di Tony, Shelly e la luce magica, il nuovo irresistibile film d’animazione in stop-motion in uscita nelle sale con Wanted il 18 dicembre.

Tony, Shelly e la luce magica è un potente racconto per tutta la famiglia: una storia di amicizia ma anche di inclusione, di educazione alla diversità, sull’importanza di valorizzare ciò che rende ognuno di noi unico e speciale. Tony è un bambino nato con una caratteristica che lo contraddistingue: emette luce, peculiarità che i suoi genitori iperprotettivi cercano di tenere nascosta per timore del giudizio degli altri. Sarà l’incontro con Shelly, una ragazza che si trasferisce nel suo palazzo poco prima di Natale, a rivoluzionare la sua esistenza: con l’aiuto di una torcia magica i due creano immagini e universi straordinari che solo loro possono vedere.