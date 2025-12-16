Point Break: in arrivo una serie sequel del film del 1991

Point Break, il thriller con Keanu Reeves diretto dalla regista premio Oscar Kathryn Bigelow, avrà un sequel televisivo. Uscito nel luglio 1991 e dal titolo ispirato a un termine del surf, Point Break vedeva Reeves nei panni di un agente dell’FBI incaricato di indagare su una banda di rapinatori di banche. Tuttavia, ben presto il protagonista instaura una relazione complicata con il capo della banda, interpretato da Patrick Swayze.

Il thriller degli anni ’90 è poi stato oggetto di un remake cinematografico. È uscito nelle sale statunitensi il 25 dicembre 2015, incassando 133 milioni di dollari al botteghino a fronte di un budget dichiarato di 105 milioni. La risposta della critica è stata più severa, con molti recensori che lo hanno giudicato inferiore all’originale, e alla fine ha ottenuto un punteggio del 12% su Rotten Tomatoes. Anche il punteggio del pubblico è stato altrettanto basso, attestandosi al 29%.

A dieci anni da quel remake, Deadline riporta dunque che il film di Bigelow del 1991 avrà un sequel in forma di serie televisiva su AMC. La nuova serie sarà incentrata su una pericolosa banda di rapinatori legata alla gang dell’ex presidente, ambientata 35 anni dopo l’originale Point Break. La serie è ideata da David Kalstein, che ha recentemente lavorato alla serie Prime Video Butterfly, oltre che da Alcon Television Group e AMC Studios.

Il sequel è approdato su AMC dopo quello che è stato descritto come un “processo altamente competitivo”, con Kalstein che ha scritto e prodotto insieme ai co-fondatori e co-amministratori delegati di Alcon Andrew Kosove, Broderick Johnson e al presidente della divisione televisiva di Alcon Ben Roberts. Tra gli altri lavori di Kalstein figurano la serie drammatica della ABC Quantico e lo spin-off della CBS NCIS: Los Angeles, oltre allo sviluppo del reboot di Quantum Leap per la NBC.

Il film originale è stato uno dei primi ruoli importanti di Reeves insieme a Bill & Ted’s Excellent Adventure. Avendo acquisito la reputazione di cult classico, sarà interessante vedere come gli elementi procedurali di Point Break saranno tradotti nella forma più lunga della televisione. Questa serie televisiva, se supererà la fase di sviluppo, potrebbe rappresentare un ruolo importante per la coppia che interpreterà i ruoli che erano stati interpretati da due rispettive icone del cinema.