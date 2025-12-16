Rian Johnson afferma che Star Wars ha bisogno di una svolta radicale

Rian Johnson è tornato alla ribalta questo weekend con il suo nuovo film, Wake Up Dead Man, terzo capitolo della serie di Knives Out, approdato venerdì su Netflix e debuttando subito al primo posto nella classifica dello streaming. Il film sta inoltre ottenendo recensioni migliori rispetto ai precedenti due lungometraggi. Infatti, il film chiude una trilogia di film che Johnson ha iniziato dopo aver diretto “Star Wars: Gli ultimi Jedi” nel 2017, un film che ancora oggi suscita accesi dibattiti.

“Star Wars: Il risveglio della Forza” di J.J. Abrams è stato un primo capitolo della trilogia sicuro e alimentato dalla nostalgia nel 2015, che ha portato a un enorme successo per la Disney e ha creato un modello che Johnson ha ripreso nel secondo film, “Gli ultimi Jedi”. Tuttavia, nonostante le recensioni positive, Johnson si è lanciato con gioia sfrenata in una serie di scelte rischiose, smantellando tradizioni e temi familiari e prendendo decisioni creative piuttosto audaci che hanno avuto un effetto contrario sui fan.

In un’intervista a Polygon, Johnson continua ancora oggi a difendere “Gli ultimi Jedi” e non solo: sostiene che, affinché Star Wars abbia successo, deve correre proprio il tipo di rischi che lui ha corso e al diavolo le reazioni negative. “Essendo cresciuto come fan di Star Wars, so cosa significa quando qualcosa lo mette in discussione e conosco la reazione negativa che ne deriva. So come possono esserci lotte intestine nel mondo di Star Wars. Ma so anche che il peccato peggiore è gestirlo con i guanti”.

“Il peccato peggiore è avere paura di fare qualsiasi cosa che lo scuota. Perché ogni film di Star Wars, a partire da L’Impero colpisce ancora, ha scosso gli schemi e sconvolto i fan, li ha fatti arrabbiare, li ha fatti litigare e li ha fatti discutere. E poi, per molti di loro, li ha fatti amare e alla fine li ha convinti”. Dopo “Gli ultimi Jedi”, Johnson era stato assunto dalla Lucasfilm per iniziare una nuova trilogia di Star Wars, ma recentemente ha dichiarato a THR che, per quanto riguarda la trilogia annunciata in passato, “quel progetto è effettivamente morto”.

Per gran parte dei fan di Star Wars, “Gli ultimi Jedi” ha superato un limite che non avrebbero mai creduto che la serie potesse raggiungere. Le audaci sovversioni di Johnson – Luke Skywalker che rifiuta l’eredità Jedi, la gestione della discendenza di Rey, il trattamento dei personaggi storici e l’apparente rifiuto da parte del film della tradizione di lunga data – sono state percepite da alcuni come un tradimento piuttosto che come una reinvenzione.

Era semplicemente impossibile che Johnson ricevesse le chiavi di un’altra trilogia senza l’approvazione di Bob Iger, nonostante il via libera della direttrice della Lucasfilm Kathleen Kennedy. Per quanto riguarda la sua affermazione che Star Wars ha bisogno di più audacia, sono oggi in molti a pensarla come lui. Bisognerà vedere se i prossimi film in arrivo, The Mandalorian & Grogu e Star Wars: Starfighter andranno verso questa direzione o si manterranno su binari consolidati.