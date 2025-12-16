It: Welcome To Derry, il finale apre la strada a un altro spin-off di Stephen King

Il finale di It: Welcome to Derry dimostra che uno spin-off di Stephen King deve essere realizzato il prima possibile. Sebbene It: Welcome to Derry non sia ancora stato ufficialmente rinnovato per un’altra stagione, il suo successo da record su HBO suggerisce che probabilmente tornerà. Oltre alla seconda stagione della serie, però, il franchise ha anche bisogno di espandersi con uno spin-off avvincente che ruoti esclusivamente attorno a un personaggio intrigante.

Questo personaggio è stato ampiamente ignorato in molti precedenti adattamenti delle opere di Stephen King, ma It: Welcome to Derry gli ha dato la storia che meritava e ha persino aperto la strada al suo spin-off perfetto.

Uno spin-off su Dick Hallorann dovrebbe essere una scelta ovvia dopo il finale di It: Welcome to Derry

Shining di Stanley Kubrick è spesso considerato uno dei migliori film horror di tutti i tempi, ma è discutibile se sia un buon adattamento del libro di Stephen King. Uno dei maggiori problemi del film è che ha completamente indebolito Dick Hallorann. Fortunatamente, It: Welcome to Derry ha compensato le sue insidie ​​e ha regalato ad Hallorann una storia avvincente. Invece di ritrarlo semplicemente come una figura eroica con i poteri “luccicanti”, It: Welcome to Derry ne illustra la catarsi, trasformandosi da personaggio moralmente ambiguo a uno dei più grandi salvatori di Derry.

È interessante notare che, prima che It: Welcome to Derry termini, Hallorann annuncia anche che partirà per Londra per lavorare nella cucina di un hotel. Considerando come Hallorann finisce poi a lavorare all’Overlook Hotel in Colorado prima di incontrare i Grady e i Torrance, questa sembra l’ambientazione perfetta per la sua storia tratta da Shining.

Dato che Dick Hallorann è diventato un personaggio così importante nell’universo di IT dopo la serie HBO, non dargli uno spin-off significherebbe perdere un’enorme opportunità.

Chris Chalk fa un lavoro incredibile nel catturare le paure e gli elementi moralmente oscuri del suo personaggio, e sarebbe fantastico vederlo di nuovo nei panni di Hallorann. È anche divertente come, quando Hanlon gli chiede di contattarlo in caso di problemi, Hallorann risponda: “Quanti problemi può causare un hotel?”. Dato che non è a conoscenza di tutte le disavventure soprannaturali che lo attendono all’Overlook Hotel, sarebbe divertente vedere come reagirebbe.

Il potenziale spin-off su Dick Hallorann ha già la storia perfetta (da Mike Flanagan)

Il sequel di Shining di Mike Flanagan, Doctor Sleep, ha dato a Dick Hallorann un ruolo molto più importante rispetto al film di Stanley Kubrick. Se Doctor Sleep avesse avuto successo al botteghino, Mike Flanagan avrebbe potuto avere l’opportunità di lavorare anche al suo spin-off su Dick Hallorann. Come Flanagan ha precedentemente rivelato (tramite Script Apart), lo spin-off sarebbe iniziato con Hallorann che lavorava nella cucina dell’Overlook Hotel, preparando il posto per l’arrivo del nuovo custode invernale. Tuttavia, una visita alla Stanza 237 gli avrebbe regalato terrificanti flashback del suo periodo a Derry, ricordandogli i suoi primi incontri con Pennywise.

Nei momenti finali del film, gli spettatori si sarebbero aspettati che Hallorann incontrasse i Torrance. Invece, avrebbe accolto i Grady all’Overlook Hotel. Un potenziale spin-off di Dick Hallorann che si svolga dopo la prima stagione di It: Welcome to Derry potrebbe prendere spunto dall’idea di Mike Flanagan e catturare il modo in cui l’influenza di Pennywise continua a permanere nella mente di Hallorann mentre affronta nuovi terrori all’Overlook Hotel.

Oppure, lo spin-off di It: Welcome to Derry potrebbe anche tornare ancora più indietro nel tempo e offrire uno scorcio dell’infanzia di Hallorann, ripercorrendo le sue prime lotte con i suoi poteri “luminescenti” e come sua nonna lo abbia aiutato. Questo potrebbe seguire una storia in stile Il Sesto Senso in cui Hallorann porta con sé il peso di vedere i morti.