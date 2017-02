BAFTA 2017: tutti i vincitori della 70° edizione

Ecco la lista di tutti i vincitori del BAFTA 2017, i prestigiosi premi che il cinema britannico assegna al meglio della settima arte degli ultimi 12 mesi.

BAFTA 2017 – i vincitori (in aggiornamento)

MIGLIOR FILM

Arrival

I Daniel Blake

La La Land

Manchester By The Sea

Moonlight

MIGLIOR FILM INGLESE

I Daniel Blake

MIGLIOR REGISTA

Denis Villeneuve – Arrival

Ken Loach – I, Daniel Blake

Damien Chazelle – La La Land

Kenneth Lonergan – Manchester By The Sea

Tom Ford – Nocturnal Animals

MIGLIOR ATTORE

Andrew Garfield – Hacksaw Ridge

Ryan Gosling – La La Land

Casey Affleck – Manchester By The Sea

Jake Gyllenhaal – Nocturnal Animals

Viggo Mortensen – Captain Fantastic

MIGLIORE ATTRICE

Amy Adams – Arrival

Emily Blunt – The Girl On The Train

Emma Stone – La La Land

Meryl Streep – Florence Foster Jenkins

Natalie Portman – Jackie

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Dev Patel – Lion

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Viola Davis – Fences

MIGLIOR SCENEGGIATURA ADATTATA

Lion

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE

Hell Or High Water

I, Daniel Blake

La La Land

Manchester By The Sea

Moonlight

MIGLIOR DEBUTTO PER UN REGISTA INGLESE

Babak Anvari, Emily Leo, Oliver Roskill, Lucan Toh – Under The Shadow

MIGLIOR FILM NON IN LINGUA INGLESE

Son Of Saul

MIGLIOR DOCUMENTARIO

13th

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

Kubo & The Two Strings

MIGLIOR FOTOGRAFIA

Arrival

Hell Or High Water

La La Land

Lion

Nocturnal Animals

MIGLIOR MONTAGGIO

Hacksaw Ridge

MIGLIOR TRUCCO E PARRUCCO

Florence Foster Jenkins

MIGLIORI COSTUMI

Jackie

MIGLIORI SCENOGRAFIE

Fantastic Beasts And Where To Find Them

MIGLIORI EFFETTI VISIVI

The Jungle Book

MIGLIOR COLONNA SONORA

La La Land

MIGLIOR SONORO

Arrival

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO INGLESE

Home

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO ANIMATO INGLESE

A Love Story

EE RISING STAR AWARD

Tom Holland

Guarda tutte le foto dal red carpet dei BAFTA 2017