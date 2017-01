Justice League: il regista di Logan chiede a Zack Snyder il trailer due

Trai trailer più attesi del momento c’è senza dubbio il secondo di Justice League, ma anche il secondo di Logan, e così SuperBroMovies, un canale Twitter fan di cinecomics, ha chiesto a Zack Snyder e a James Mangol, registi di Justice League e di Logan, di far uscire uno dei due trailer 2 per il suo compleanno.

Immediata è arrivata la risposta di Mangold, che ha chiesto a sua volta a Snyder di accontentare il fan, perché lui non può. Ecco lo scambio di Tweet:

@SuperBroMovies @ZackSnyder Zack? Can you help this guy out? I can't. — Mangold (@mang0ld) 13 gennaio 2017

Evidentemente i due registi stanno ancora lavorando sui due filmati, per cui nessuno dei due è stato in grado di esaudire i desideri del fan in questione. E noi, come lui, rimaniamo in religiosa attesa.

Justice League sarà diretto ancora una volta da Zack Snyder ed è previsto per il 10 novembre 2017. Nel film vedremo protagonista Henry Cavill come Superman, Ben Affleck come Batman, Gal Gadot come Wonder Woman, Ezra Miller come Flash, Jason Momoa come Aquaman, e Ray Fisher come Cyborg. Nel cast confermati anche: Amber Heard, Amy Adams, Jesse Eisenberg, Willem Dafoe, J.K. Simmons e Jeremy Irons. I produttori esecutivi del film sono Wesley Coller, Goeff Johns e Ben Affleck stesso.