The Flash: ecco come potrebbe essere l’Anti-Flash

Ecco, secondo BossLogic, come potrebbe essere il Reverse Flash (da noi Anti-Flash) del DC Expanded Universe che dovrebbe quindi scontrarsi con Ezra Miller e il suo Barry Allen in The Flash.

Anti-Flash (conosciuto anche come Professor Zoom) è il nome di quattro personaggi dei fumetti DC Comics. Sono tutti supercriminali, che sono stati nemici dei Flash nelle varie epoche fumettistiche.

Rivedremo The Flash in Justice League, al fianco di Batman, Superman, Wonder Woman, Cyborg e Aquaman.

Ezra Miller, già apparso due volte nei panni dell’eroe (per un cameo in Batman v Superman e per uno in Suicide Squad), si è dichiarato fiducioso nelle intenzioni della Warner Bros di preparare il progetto al meglio, nonostante l’abbandono del regista che deve essere ancora rimpiazzato.

Il film stand alone su The Flash con protagonista Ezra Miller è previsto per il 3 marzo 2018. Nel cast anche Kiersey Clemons nei panni di Iris West.