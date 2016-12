Oscar 2017, short-list make-up: presenti Deadpool e Suicide Squad

È stata annunciata la short list dei film che concorrono alle nomination agli Oscar 2017 per il miglior trucco e parrucco (make-up and hairstyle). Di seguito potete leggere i sette titoli del film in lizza.

Short-list Oscar 2017 miglior trucco

Deadpool

The Dressmaker

Florence

Ave, Cesare!

A Man Called Ove

Star Trek Beyond

Suicide Squad

Cinecomics agli Oscar 2017

I titoli sono in realtà abbastanza marginali nella corsa agli Oscar che contano, tuttavia è interessante notare come i cinecomics, persino quelli considerati brutti da pubblico e critica, si stiano facendo spazio nella stagione dei premi.

Ci rifieriamo chiaramente a Suicide Squad e Deadpool che corrono seriemente il “rischio” di essere in lizza. Deadpool in particolare concorre già ai Golden Globes per due premi importanti e non ci sarebbe nessuna sorpresa se il film con Ryan Reynolds arrivasse a strappare un premio importante in questa season awards che si avvicina sempre più.

Le nomination agli Oscar 2017 saranno annucniate sabato 7 gennaio. La 86esima edizione degli Oscar si svolgerà domenica 26 febbraio sulla ABC.