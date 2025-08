Punisher Special Presentation: una foto dal set mostra il nuovo costume del protagonista

Dopo quasi un mese di riprese dedicate al progetto solista, una nuova foto dal set di Punisher Special Presentation ha rivelato il nuovo costume dell’eroe dell’universo cinematografico Marvel. Dopo aver fatto debuttare il personaggio in Daredevil di Netflix e aver condotto la sua serie per due stagioni, Jon Bernthal ha fatto il suo ritorno nell’MCU nella prima stagione di Daredevil: Rinascita, recentemente trasmessa su Disney+.

Poiché la scena post-credits della prima stagione ha indicato il suo futuro nella serie, è stato rivelato che Bernthal ha sviluppato e proposto alla Marvel una “presentazione speciale” di Punisher, scrivendola insieme al regista Reinaldo Marcus Green. Le riprese di questo progetto sono poi iniziate all’inizio di luglio, prima del lavoro di Bernthal in Spider-Man: Brand New Day.

Il fotografo newyorkese Steve Sands ha ora recentemente pubblicato sui suoi social la migliore immagine finora disponibile del ritorno di Bernthal per la presentazione speciale di The Punisher. L’immagine rivela un look pulito dell’eroe dell’MCU, con la barba ricresciuta, i capelli tagliati a spazzola, un logo con un teschio fresco di vernice sul giubbotto antiproiettile e varie altre imbottiture e armi attaccate. Si può vedere l’immagine a questo link.

Cosa aspettarsi da Punisher Special Presentation

Considerando come Daredevil: Rinascita ha lasciato il personaggio, era solo questione di tempo prima che Frank Castle, interpretato da Jon Bernthal, mettesse insieme un nuovo ensemble tattico, anche se la foto dal set di Punisher Special Presentation offre alcuni spunti intriganti. Per cominciare, nella scena post-credits, in cui Castle è fuggito dalla prigione di Kingpin a Red Hook, il personaggio era ancora rasato, senza quasi nessuna traccia di barba.

Dato che la foto dal set mostra Bernthal con la barba folta, sembra probabile che Punisher Special Presentation sia ambientato mesi dopo la prima stagione di Daredevil: Rinascita. Ciò è ulteriormente confermato da un recente video dal set in cui è stato visto con lo stesso aspetto durante una sequenza di combattimento diurna.

Un’altra indicazione che la serie avrà luogo alcuni mesi nel futuro dell’MCU è il suo prossimo ruolo in Spider-Man: Brand New Day del personaggio. Le foto dal set del sequel con Tom Holland indicano che sarà ambientato verso la seconda metà del 2027, mentre la prima stagione di Daredevil: Rinascita si svolge principalmente all’inizio del 2027, suggerendo quindi un salto temporale.

Indipendentemente dalla sua linea temporale, tuttavia, il nuovo costume di Punisher indica che sta imparando da ogni battaglia precedente come affrontare al meglio la prossima. Nella sua apparizione nella serie con Daredevil lo abbiamo visto usare principalmente un giubbotto antiproiettile, una cintura porta munizioni e fondine alla vita, ma dopo essere stato sconfitto dall’Anti-Vigilante Task Force, probabilmente sta cercando di prepararsi meglio.

Questo gli tornerà utile anche per affrontare le minacce che lo attendono nel suo futuro nell’MCU. Oltre all’AVTF, che ha deciso di stravolgere l’ideologia di Punisher per i propri scopi, Punisher Special Presentation lo vedrà infatti affrontare l’iconica cattiva dei fumetti Ma Gnucci, mentre Spider-Man: Brand New Day lo metterà probabilmente contro un Hulk furioso, anch’egli confermato nel film.