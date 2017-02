Oscar 2017, red carpet: tutte le foto

Ecco tutte le foto dal red carpet degli Oscar 2017. Sul tappeto rosso degli Academy Awards hanno sfilato i protagonisti della notte, dai nominati ai premiati. Ecco tutte le foto:

L’89ª edizione della cerimonia degli Oscar si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles il 26 febbraio 2017. Per condurre la serata è stato scelto Jimmy Kimmel, alla sua prima conduzione degli Oscar, che ha percepito un cachet di 15mila dollari.

La cerimonia sarà trasmessa negli Stati Uniti d’America dal network ABC, mentre in Italia andrà in onda sul canale Sky Cinema Oscar ed in chiaro su TV8; l’evento sarà seguito in tutto il mondo.

Oscar 2017, il red carpet più atteso

Le candidature sono state annunciate il 24 gennaio 2017 dal presidente dell’Academy Cheryl Boone Isaacs, i registi Guillermo del Toro e Jason Reitman, le attrici Glenn Close, Marcia Gay Harden, Brie Larson, Gabourey Sidibe e Jennifer Hudson, e gli attori Terrence Howard, Ken Watanabe e Demián Bichir.

La La Land riceve 14 candidature, eguagliando il record di Titanic ed Eva contro Eva. Tra i film italiano candidato oscar 2017 ricordiamo Fuocoammare.

Foto