Oscar 2017: i momenti salienti della cerimonia condotta da Jimmy Kimmel

Sembra che ormai ci sia spazio solo per l’errore nel finale, la scivolata in vista del traguardo, ma gli Oscar 2017 hanno molto da offrire a chi vuole chiacchierarli e criticarli, con un pizzico di malizia e con lo sguardo cinico di chi, onestamente, non rischia niente, seduto a casa, sul proprio divano, a fare il tifo per un film o per l’altro.

11 Justin Timberlake e il discorso di apertura di Jimmi Kimmel A noi, Justin Timberlake "ci piace". Oltre ad aver invaso il red carpet con la sua bontà, triplicata dalla vicinanza dell'altrettanto magnifica consorte Jessica Biel, Justin ha aperto le danze con il suo Can't Stop the Feeling. Dolby in piedi a ballare e lui, nella folla, corre da Jessica, per ballare con lei. Segue Jimmy Kimmel, che parte con il piede giusto, azzecca un paio di battute efficaci ("Quest'anno la Nasa è nera e il jazz è bianco" su tutte), paga il debito tributo a Trump (con tanto di Tweet che gli invierà più tardi) e colpisce tutti con la sua eleganza e puntualità nel dosare ironia e impegno. Ottima partenza.