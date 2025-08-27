Woody Allen difende la sua presenza a Mosca: “Interrompere il dialogo artistico non è mai la soluzione giusta”

Woody Allen è attualmente oggetto di pesanti critiche dopo la sua partecipazione alla Settimana Internazionale del Cinema di Mosca. Il Ministero degli Esteri ucraino ha definito il regista una “vergogna”, accusandolo di chiudere un occhio sulle “atrocità” commesse dalla Russia nella guerra in Ucraina. Allen, intervenendo in videoconferenza all’evento – moderato dal regista russo e alleato di Putin, Fyodor Bondarchuk – ha elogiato il cinema russo e ha persino accennato alla possibilità di girare un film nel Paese.

Le polemiche si sono diffuse a tal punto che Allen ha dovuto difendere la sua partecipazione e presentare delle scuse parziali in una dichiarazione inviata all’Associated Press e alla CNN. “Per quanto riguarda il conflitto in Ucraina, credo fermamente che Vladimir Putin abbia completamente torto. La guerra che ha causato è spaventosa“, ha detto Allen. ”Ma, qualunque cosa abbiano fatto i politici, non credo che interrompere il dialogo artistico sia mai un buon modo per aiutare“.

Woody Allen, come noto, è stato in gran parte emarginato da Hollywood da quando sono riemerse le accuse di violenza sessuale durante l’era #MeToo, ma continua a girare film in Europa, tra cui Francia e Spagna. Il suo progetto più recente è infatti Un colpo di fortuna – Coup de Chance, girato in lingua francese e presentato Fuori Concorso al Festival di Venezia nel 2023. Il film era anche stato ben accolto dalla critica, con Allen stesso presente al festival per raccontare quella sua nuova fatica cinematografica.

A questo punto, dunque, Allen non sembra avere nulla da perdere. Emarginato negli Stati Uniti, sembra intenzionato ad accettare tutti gli inviti che gli vengono proposti, sfruttandoli per rimanere in contatto con il pubblico e continuare a fare ciò che ama: parlare di cinema. Il suo progetto più recente, che avrebbe dovuto essere girato a Barcellona quest’estate, è fallito a causa dei problemi di finanziamento e al momento non ci sono novità riguardo ad un suo nuovo lungometraggio.