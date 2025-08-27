Avengers: Doomsday, chiarimenti sul vociferato scontro tra Robert Downey Jr. e Ryan Reynolds

Questa settimana si è parlato molto di un presunto scontro tra Robert Downey Jr. e Ryan Reynolds sul set di Avengers: Doomsday. La voce risale ai commenti di Jeff Sneider e John Rocha, anche se nessuno dei due ha affermato che fossero stati proprio Downey e Reynolds a litigare. Le chiacchiere sui social media hanno ricevuto così tanta attenzione online che TMZ ha ora deciso di smentirle.

Notando che “la sottocultura di Internet dedicata alle congetture sulla Marvel ha inventato una storia secondo cui ci sarebbe stata una lite verbale” sul set di Avengers: Doomsday, il sito di gossip ha spiegato perché è impossibile che gli attori che interpretano Dottor Destino e Deadpool fossero coinvolti.

“Una fonte ben informata ha riferito a TMZ che Ryan e Robert si conoscono, certo, ma ecco il problema con l’indiscrezione”, osserva il sito, “non si sono mai incontrati di persona!”. Spiegando che hanno un rapporto “amichevole” e che hanno persino discusso della possibilità che Downey faccia un cameo in Deadpool & Wolverine, si dice che “Ryan nutre solo rispetto e ammirazione per RDJ”.

Era abbastanza ovvio che la storia fosse di un loro litigio fosse un falso, quindi questo aggiornamento non è una grande sorpresa. Gli attori litigano continuamente sul set, e già in precedenza era stato riferito che, nonostante le discussioni sulla separazione della coppia senza nome, alla fine avevano messo da parte le loro divergenze e avevano rapidamente voltato pagina.

Ci sono molte affermazioni bizzarre su Avengers: Doomsday che circolano attualmente, tra cui storie su Downey che ha rigirato tutte le sue scene nei panni di Dottor Destino dopo che erano state originariamente realizzate con una controfigura. Si tratta però di un’affermazione molto specifica, visto che nessun dettaglio della trama è trapelato online. Al momento, data anche la riservatezza con cui si stanno svolgendo le riprese, ciò che emerge online è da prendere come rumor senza alcuna conferma ufficiale.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America).