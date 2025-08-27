Ewan McGregor e il rimpianto di non essere in Andor: “C’è sempre una possibilità”

Ewan McGregor ha rivelato che il suo grande rimpianto riguardo a Star Wars è quello di non essere apparso in Andor. McGregor, come noto, ha interpretato il personaggio principale nella serie Obi-Wan Kenobi e nella trilogia prequel di Star Wars. Andor, invece, è un prequel di Rogue One: A Star Wars Story che racconta la storia di Cassian Andor, che da ladro diventa un antieroe che combatte e infrange le regole per la Ribellione.

Oltre ad aver ricevuto recensioni entusiastiche, la serie Disney+ è ampiamente considerata come la migliore di Star Wars degli ultimi anni. Di conseguenza, molti fan sono tristi che ora sia finita, dopo aver concluso con una seconda stagione stellare. La cosa dispiace anche a McGregor, che durante un panel al Fan Expo di Toronto ha rivelato di aver visto la serie solo di recente con suo figlio e di averla apprezzato così tanto da guardarla tutto d’un fiato.

“Me lo sono perso quando è uscito. Non so, arrivo sempre in ritardo. Sono fatto così. Se tutti parlano di qualcosa, io dico: ‘Sì, lo vedrò più tardi’. E poi, quando lo guardo, un anno dopo, penso: ‘È davvero bello’. Ed era come: ‘Sì, è quello che dicevamo tutti un anno fa’”, ha spiegato l’attore. “Ma l’ho fatto. Ho guardato Andor e ho guardato il primo episodio a casa con mio figlio, e poi ho capito di cosa parlavano tutti. E poi ho guardato tutta la prima stagione e tutta la seconda stagione da solo, senza di lui, perché non vedevo l’ora di finirlo. Lui ne ha guardato alcuni pezzi con me, ma io l’ho trovato fantastico. Mi è piaciuto molto“.

Sempre durante l’evento, McGregor ha rivelato quanto desiderasse far parte di Andor dopo averlo apprezzato così tanto. Tuttavia, ha descritto di aver capito di aver perso la sua occasione poiché era terminato con la seconda stagione. McGregor ha quindi incoraggiato la Disney a riportare in vita Andor con commenti che sembravano per metà seri e per metà scherzosi. “E poi mi sono davvero emozionato. Pensavo: ‘Credo di essere in questa linea temporale. Potrei essere nella terza stagione!”.

“Ero super eccitato, e poi ho capito: ‘Oh no’. Comunque, forse se ci fosse stata, avrei potuto inserirmi, se solo… C’è sempre la possibilità che ci sia una storia che si svolge nello stesso periodo e che in qualche modo si intreccia. Quindi c’è sempre una possibilità, se la Disney sta ascoltando… ipoteticamente, ipoteticamente. Dai, Disney. Cosa stiamo aspettando? Andiamo! Cosa stiamo facendo?“, ha concluso l’attore.

Ewan McGregor potrebbe ancora far parte di Andor?

Considerando i commenti di Ewan McGregor su Andor e la reazione del pubblico nei confronti della serie, ci sono due conclusioni principali da trarre per lo show. Innanzitutto, è innegabile che ci sia un desiderio appassionato di vedere Cassian tornare. Dopotutto, il pubblico è letteralmente esploso quando McGregor ha esclamato: “Dai, Disney”. Il secondo punto da sottolineare delle osservazioni di McGregor è che l’attore sembra sinceramente desiderare di far parte della serie. Considerando il potere mediatico di McGregor, il fatto che sia così interessato a far parte di Andor da discuterne pubblicamente la dice lunga sulla serie.