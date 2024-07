A Quiet Place – Giorno 1 segna un debutto strepitoso al box office mondiale

Frantumando le aspettative del settore, A Quiet Place – Giorno 1 della Paramount ha battuto i record del franchising nel suo primo weekend di uscita. Prequel dei film originali diretti da John Krasinski, il nuovo film è interpretato da Lupita Nyong’o e Joseph Quinn nei ruoli centrali ed è diretto dal regista di Pig Michael Sarnoski. John Krasinski, che ha diretto il primo e il secondo film della serie principale, ha scritto la storia di A Quiet Place: Day One insieme a Sarnoski, che è subentrato nella scrittura e nella regia dopo l’abbandono di Jeff Nichols.

Nel weekend di apertura, il film ha incassato 53 milioni di dollari in patria e altri 45 milioni di dollari nei mercati esteri, per un debutto globale cumulativo di 98,5 milioni di dollari. Oltre 9 milioni di dollari di questo totale provengono dagli schermi IMAX. Si tratta di un risultato stupefacente per un film prodotto con un budget inferiore ai 70 milioni di dollari. A Quiet Place – Giorno 1 avrebbe dovuto generare circa 40 milioni di dollari al suo debutto al botteghino nazionale, ma venerdì è stata osservata una sovraperformance quando ha superato i record del giorno di apertura sia di A Quiet Place – Un posto tranquillo che del suo sequel, A Quiet Place – parte II.

Entrambi i film sono stati molto amati: il primo è stato un successo inarrestabile, mentre il secondo è riuscito a ottenere enormi guadagni al botteghino nonostante sia uscito nel bel mezzo della pandemia. Infatti, A Quiet Place – parte II era originariamente previsto per l’uscita a marzo 2020, ma è stato ovviamente posticipato quando le serrate globali hanno bloccato tutto. Alla fine ha incassato quasi 300 milioni di dollari in tutto il mondo e ha un “fresco” 91% di gradimento sul sito aggregatore Rotten Tomatoes. Il primo film ha guadagnato oltre 340 milioni di dollari a livello globale e ha un punteggio RT ancora migliore, pari al 96%.

Il franchise di “Un posto tranquillo” ha incassato oltre 700 milioni di dollari in tutto il mondo

In confronto, A Quiet Place – Giorno 1 è attualmente fermo a un “fresco” 84% di approvazione su RT, anche se il punteggio del pubblico è leggermente inferiore (73%). Il pubblico del giorno di apertura gli ha assegnato un CinemaScore B+, che è positivo per i film horror, anche se i film di A Quiet Place non possono essere classificati nella stessa categoria di altri franchise di film spaventosi.

A Quiet Place – Giorno 1 era stato originariamente pensato con Nichols al timone, che però ha abbandonato il progetto dopo averlo sviluppato per qualche tempo. Recentemente ha diretto il thriller poliziesco The Bikeriders. Krasinski dovrebbe tornare in qualche veste per il previsto terzo capitolo della serie principale, dopo aver fatto una deviazione con il recente film per famiglie IF, che ha generato oltre 180 milioni di dollari a livello globale. Interpretato anche da Alex Wolff e Djimon Hounsou, A Quiet Place – Giorno 1 è in programmazione nelle sale.