Lupita Nyong’O: i cinque ruoli imperdibili della protagonista di A Quiet Place – Giorno 1

5 Lupita Nyong’O è la protagonista di A Quiet Place – Giorno 1

Diretto da Michael Sarnoski su una sceneggiatura che ha co-firmato con John Krasinski (anche autore del soggetto e dei primi due titoli del franchise) e Bryan Woods, A Quiet Place – Giorno 1 e un prequel d’eccellenza. A Quiet Place – Un posto tranquillo è diventato un piccolo cult quando è uscito, nel 2018, arrivando addirittura a una nomination agli Oscar, tanto che nel giro di appena sei anni, ha prodotto un sequel e questo nuovo progetto che racconta l’inizio dell’apocalisse in cui si svolge l’azione.

Il Giorno 1 del titolo indica appunto il giorno in cui gli alieni hanno attaccato la Terra e l’hanno costretta al silenzio. La storia approfondirà questi aspetti che per ora sono ancora misteriosi e sposterà anche l’azione in città, laddove i due film precedenti erano ambientati in periferie. Lupita Nyong’O interpreta la protagonista femminile, Samira, e le prime reazioni al film parlano della sua interpretazione come di uno degli elementi di maggiore interesse e pregio in un prequel che rispetta le aspettative molto alte create dal successo dei due film precedenti.