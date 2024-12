All of You: Apple acquista i diritti del film con Imogen Poots

Apple Original Films ha annunciato che amplierà la propria offerta cinematografica con All of You, una storia d’amore divertente e struggente scritta dal vincitore dell’Emmy Brett Goldstein (“Ted Lasso”, “Shrinking”) – che è anche il protagonista – e dal vincitore dell’ Emmy William Bridges (“Black Mirror”), che è anche regista del film. Dopo l’anteprima mondiale al Toronto International Film Festival 2024 e al London Film Festival, “All of You” farà il suo debutto su Apple TV+ nel 2025.

La trama di All of You

Quando un nuovo test che determina il profilo dell’anima gemella viene sottoposto a due migliori amici, questi trascorrono i dodici anni successivi cercando di resistere all’impulso di sconvolgere le strade che le loro vite hanno preso – matrimonio, figli e tragedie – nonostante l’innegabile sensazione di appartenersi. Nel cast anche Steven Cree e Zawe Ashton.

Prodotto da MRC e Republic Pictures, “All of You” è diretto da William Bridges, che ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Goldstein. Il film è prodotto da Aaron Ryder e Andrew Swett di Ryder Picture Company. Anche Bridges e Goldstein sono produttori.

Il progetto segna l’ultima collaborazione tra Apple e Goldstein, che è co-creatore e produttore esecutivo della comedy nominata agli Emmy “Shrinking”, nonché protagonista vincitore di un Emmy di “Ted Lasso”, di cui è anche co-produttore esecutivo e scrittore.