Yellowstone: Luke Grimes dice che i fan “non saranno soddisfatti” del finale della serie

Mentre Yellowstone si avvicina al finale della quinta stagione, e forse alla fine della saga dei Dutton, a seconda di come si svolgeranno le cose, Luke Grimes, che ha interpretato Kayce Dutton per sette anni, riflette sul viaggio e prevede già che alcuni fan non saranno entusiasti di ciò che accadrà, comunque vada. In un’intervista con Esquire, Luke Grimes ha condiviso le sue riflessioni sull’addio a Kayce, sulle questioni complicate del finale e sul perché la conclusione dello show potrebbe lasciare insoddisfatti alcuni spettatori.

Il più grande shock della stagione è arrivato all’inizio con la morte di John Dutton (Kevin Costner), un punto di svolta che ha rimodellato la storia e ha permesso a Kayce e ad altri personaggi di entrare in nuovi ruoli. Sebbene la dipartita di Costner sia stata un momento significativo per i fan, Grimes ha ammesso che ha reso la produzione più fluida. “Ad essere sinceri, l’assenza di Kevin ha fatto sì che una parte del conflitto venisse meno”, ha detto. “È stata la stagione più facile che abbiamo girato”.

Per Kayce, questa stagione è stata un’opportunità per prendere il comando, in particolare con il suo piano inaspettato per salvare il ranch. “Sul set si scherzava sul fatto che il cowboy stupido avesse capito tutto”, ha scherzato Grimes. “Kayce è una specie di killer silenzioso, ed è fantastico ogni volta che riesce a usare questa energia per qualcosa di buono”.

Luke Grimes pensa che alcuni fan si arrabbieranno per il finale di Yellowstone

Lo stesso Grimes è rimasto profondamente commosso dal copione finale. Nonostante lo showrunner Taylor Sheridan abbia insistito a lungo sul fatto che non voleva che il cast conoscesse il finale per non influenzare le loro performance, Grimes ha letto il finale prima delle riprese. “Mi ha davvero colpito. Mi sono sentito di nuovo totalmente legato alla storia e non potevo immaginare che finisse in un altro modo”, ha detto. Quando gli è stato chiesto se i fan saranno soddisfatti del finale, Grimes è stato onesto con i suoi sentimenti, ammettendo di non pensare di poter accontentare tutti.

“Alla velocità con cui stiamo andando, non credo che saranno soddisfatti di nulla. Alcuni si renderanno conto che è stato scritto e realizzato molto bene. Ma una gran parte sarà semplicemente arrabbiata perché è finito, il che è giusto”.

Oggi è stato annunciato anche il seguito di Yellowstone, con Cole Hauser e Kelly Reilly, ma senza alcun riferimento a Grimes. Pur essendo disponibile a interpretare nuovamente Kayce in futuro, non è sicuro di come potrebbe funzionare.

“Kayce vuole fare il cowboy ed essere felice con la sua famiglia”, ha detto. “Non vuole il peso di un enorme mega ranch che non è sostenibile nei tempi odierni. Vuole la sua piccola fetta di paradiso. È così semplice”.

L’episodio finale di Yellowstone andrà in onda questa domenica su Paramount alle 20:00. In Italia la serie non ha ancora una programmazione su NOW e SKY.