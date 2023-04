- Pubblicità -

La Fondazione ANICA ACADEMY del Cinema, dell’Audiovisivo e del Digitale – Ente del Terzo Settore, lancia il bando di partecipazione per la Summer School 2023, un corso di formazione per chi voglia muovere i primi passi nel mondo dell’audiovisivo, volto a stimolare il talento e la creatività dei professionisti di domani. La call di adesione è ufficialmente aperta e si chiuderà il 19 maggio p.v. ed è rivolta agli studenti delle classi III e IV delle scuole secondarie di secondo grado del territorio nazionale.

I corsi si svolgeranno a partire dal 12 giugno nelle sedi di Roma, Rimini e Palermo, avranno la durata di una settimana e saranno a titolo gratuito.



L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MIC-Ministero della Cultura e MIM–Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il bando completo è consultabile al link www.anicaacademy.org

Gli ingredienti principali del corso saranno le lezioni con gli esperti del settore, la visione e l’analisi di un film e le innovative attività laboratoriali. Per raccontare ai giovanissimi delle scuole secondarie di secondo grado come funziona la filiera dell’industria audiovisiva, dall’ideazione del prodotto fino alla sua promozione e approfondire i mestieri e le possibilità formative e occupazionali nel settore. Secondo il metodo del Learning by doing, ad integrare le lezioni si svolgeranno attività pratiche e sul campo, incontri con addetti ai lavori e professionisti del settore. Agli studenti che presenzieranno almeno al 90% delle lezioni sarà rilasciato un attestato di partecipazione, che potrà essere sottoposto al vaglio del Consiglio d’Istituto e nelle altre sedi deputate per l’attribuzione di crediti formativi validi ai fini del voto di maturità. Sarà inoltre garantito un colloquio di confronto e orientamento alle successive scelte formative, nell’autunno 2023. Un’apposita Commissione Scientifica, composta da esperti del comparto audiovisivo e del mondo della formazione, sovrintenderà il progetto, occupandosi della selezione degli studenti partecipanti.

Francesco Rutelli – Presidente Anica Academy ETS: Francesco Rutelli – Presidente Anica Academy ETS: “Sono orgoglioso di annunciare questa nuova iniziativa di Anica Academy, rivolta ai più giovani. Se una buona formazione (orientata alle professioni richieste nelle diverse transizioni in corso) è indispensabile per l’Italia, ciò è tanto più vero per le industrie del Cinema, audiovisive e digitali. Nei nostri giovani la formazione aiuta a sviluppare intelligenza, creatività e capacità di pensiero critico, soprattutto in una fascia di età fatta di scoperte e continui stimoli quotidiani. Ci auguriamo che questo corso consenta ai frequentatori di scoprire nuovi interessi e nuove passioni e li indirizzi verso buone scelte per la loro vita futura.”

Francesca Medolago Albani – Segretaria Generale Anica Academy ETS: “La Summer School di Anica Academy è un bel sogno che si realizza, era tanto che seguivamo la costruzione di questo progetto e dopo oltre un anno di lavoro lo vediamo prendere forma. Un ringraziamento sentito va al Ministero della Cultura e al Ministero dell’Istruzione e del Merito per averlo inserito tra i progetti innovativi meritevoli di sostegno, che potremo in questa prima edizione realizzare in tre diverse Regioni italiane. Siamo sicuri che conosceremo tanti ragazzi entusiasti e appassionati, che vogliamo accompagnare nella scoperta delle diverse sfaccettature del mondo del cinema e dell’audiovisivo affinché possano operare una scelta consapevole nel loro futuro percorso di formazione.”

Francesca Cima – Co Founder Indigo Film: “Mi fa molto piacere far parte della Commissione scientifica per la Summer School di Anica Academy, in veste di produttrice ritengo che sia importantissimo creare un corso di orientamento e formazione per i ragazzi della scuola secondaria di secondo grado. Il settore della produzione, in particolare, è in continua evoluzione e richiede un costante aggiornamento di nuove risorse e competenze, riuscire a scoprire e a coltivare una passione in questo ambito, potrebbe rivelarsi una bella opportunità per le nuove generazioni.”

I DESTINATARI DEL CORSO

Giovani ancora inseriti nel percorso scolastico dell’anno accademico 2022-2023, iscritti alle classi III e IV della scuola secondaria di secondo grado. Le Summer School accoglieranno fino a un numero massimo di 25 studenti per sede. Per partecipare non sono richieste precedenti esperienze (formative o professionali) nell’ambito dell’audiovisivo, solo un forte interesse per questo settore nonché un’ottima conoscenza della lingua italiana e una conoscenza base della lingua inglese.

PROGRAMMA E STRUTTURA DEL CORSO

Le Summer School si svolgeranno nell’estate 2023 in tre città italiane (Roma, Rimini e Palermo). Il candidato, in fase di iscrizione, dovrà indicare la preferenza per la sede della Summer School a cui intende partecipare. Il corso è un day camp a tempo pieno, le lezioni si articoleranno nell’arco di una settimana (lunedì-venerdì). Sono previste visite guidate a cineteche, musei dell’audiovisivo, incontri professionali del settore. Le visite, che si svolgeranno durante gli orari del day-camp e quindi sotto la supervisione dello staff di Anica Academy, sono anch’esse gratuite per gli studenti.

Anica Academy ETS, creata nel 2020 da ANICA, Medusa Film, Netflix, Rai, Paramount e Vision Distribution, ha visto nel 2023 l’ingresso di Gaumont Italia. Nasce con l’obiettivo primario di ideare, sviluppare e organizzare percorsi di formazione, di base e altamente specialistici, nelle professioni del cinema e dell’audiovisivo. Si rivolge sia ai professionisti che vogliono perfezionare competenze già acquisite, sia ai giovani diplomati che guardano all’audiovisivo come settore che offre reale possibilità di occupazione qualificata, in linea con conoscenze e capacità. In coerenza con il suo DNA di matrice industriale, la scuola offre l’esperienza sul campo – learning by doing – come uno degli elementi chiave di tutti i corsi, declinata sulle specificità di ognuno, con particolare attenzione all’orientamento e accompagnamento verso ulteriori specializzazioni o verso il mondo del lavoro per i più giovani.

A SCUOLA DALL’INDUSTRY

I percorsi formativi dell’Academy nascono da un forte legame con l’industria dell’audiovisivo italiana e internazionale. Tutti i corsi, infatti, puntano a trasmettere le dinamiche e le abilità nella loro forma effettiva, forniscono le competenze realmente utili e spendibili nella professione, dal momento che rispondono alla richiesta di figure specializzate da parte del mercato. «In veste di docenti ci sono professionisti affermati dell’Industry – afferma Sergio Del Prete, Direttore dell’Anica Academy- che portano nell’Academy la loro abilità e la loro esperienza nelle maggiori produzioni italiane e internazionali, è un esempio del fatto che la scuola vuole raccontare l’Industry dall’interno, vuole aprire ai suoi studenti le porte delle maggiori produzioni audiovisive dell’Italia e del mondo, per far toccare con mano come si realizza un prodotto di valore e di successo».