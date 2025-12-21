HomeCinema News2025

Kate Winslet rivela di aver “tentato disperatamente” di sostituirsi nel suo esordio alla regia Goodbye June

Kate Winslet all'82ª edizione dei Golden Globe Awards. Foto di Image Press Agency via Depositphotos.com

Kate Winslet ha confessato di aver cercato di recastare se stessa nel suo film d’esordio alla regia, Goodbye June. La star interpreta Julia, una delle quattro sorelle che affrontano l’imminente morte della madre June (Helen Mirren) nei giorni precedenti al Natale. Il film segna anche il debutto come sceneggiatore del figlio dell’attrice, Joe Anders, autore del copione.

In un’intervista a Digital Spy, Winslet ha spiegato che inizialmente aveva accettato di produrre e interpretare il film, ma l’idea di dirigere contemporaneamente le sembrava eccessiva:  «So di essere brava nel multitasking, ma qui erano troppe cose insieme. Ho disperatamente provato a recastare me stessa… avevo una lista di attrici straordinarie.»

Secondo l’attrice, però, Netflix non era minimamente d’accordo all’idea di sostituirla. E a quel punto Winslet si è resa conto che non voleva rinunciare a lavorare con il cast che lei stessa aveva scelto. Nel film interpretano i suoi fratelli Toni Collette (Helen), Johnny Flynn (Connor) e Andrea Riseborough (Molly), mentre Timothy Spall veste i panni del padre, Bernie.

«Netflix ha detto subito “assolutamente no”. E avevo scelto attori incredibili: come avrei potuto non giocare con loro? È quello che facciamo, giochiamo, fingiamo. È una cosa meravigliosa.»

Winslet ha aggiunto che sul set si è creato un legame umano profondo tra gli interpreti, un affiatamento che ha reso più autentica la rappresentazione della famiglia sullo schermo:
«A volte si lavora con persone con cui ci si trova bene, altre volte si formano connessioni che restano per tutta la vita. In Goodbye June è successo davvero. Dovevamo diventare una famiglia, e lo siamo diventati.»

Per l’attrice, il progetto è anche estremamente personale. In un’intervista a ScreenRant ha raccontato che tutto è nato come un esercizio scolastico del figlio Joe, che studiava sceneggiatura. Il risultato però era così maturo e ricco di personaggi definiti che Winslet ha deciso di trasformarlo in un film, assumendo i ruoli di protagonista, produttrice e regista.

Goodbye June segna il debutto da sceneggiatore di Anders, già apparso in titoli come 1917, I Am…, Lee e Bonus Track. Prossimamente sarà anche nella serie limitata Netflix East of Eden e nella serie Apple TV+ Cape Fear.

Il film ha ottenuto recensioni miste: con un 67% su Rotten Tomatoes, la critica ha apprezzato le interpretazioni e la regia di Winslet, oltre ai temi toccanti della storia.  Dopo l’uscita limitata nelle sale USA e UK il 12 dicembre, Goodbye June approderà su Netflix il 24 dicembre, in tempo per essere scoperto dal grande pubblico durante le festività.

