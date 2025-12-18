Avatar: Fuoco e Cenere ha una scena dopo i titoli di coda?

Con l’uscita di Avatar: Fuoco e Cenere, ecco se è necessario rimanere fino alla fine per non perdersi la scena dopo i titoli di coda. A tre anni dall’uscita di Avatar: La via dell’Acqua, il regista James Cameron offre al pubblico un’altra occasione per tornare su Pandora con Fire and Ash. Questa volta, Jake Sully e la sua famiglia affrontano i primi cattivi Na’vi della saga, il clan Mangkwan.

Come i due film precedenti, Avatar: Fuoco e Cenere è proiettato esclusivamente nelle sale in diversi formati, offrendo agli spettatori la possibilità di scegliere come vivere l’ultimo capitolo di questa saga di successo. Indipendentemente dall’opzione scelta, molti andranno a vedere il film. E se state per vederlo o avete appena assistito al finale, vale la pena sapere che dopo i titoli di coda c’è una scena bonus.

Avatar: Fire & Ash non ha una scena dopo i titoli di coda

Cameron non utilizza scene a metà o alla fine dei titoli di coda per preparare il terreno per Avatar 4 e oltre, lasciando che il finale del terzo capitolo sia il punto in cui questa storia si conclude, per ora.

Da un lato, l’assenza di una scena dopo i titoli di coda non è sorprendente. In due capitoli, i film Avatar non hanno mai incluso un tag che anticipasse ciò che sarebbe successo. Le scene finali sono le stesse, con Jake Sully che apre gli occhi, e lasciano la storia in uno stato più aperto di quanto sarebbe se fosse stata utilizzata una scena dopo i titoli di coda.

Tuttavia, Avatar è anche uno dei franchise più grandi esistenti. Negli ultimi anni è diventata quasi la norma per le grandi produzioni hollywoodiane includere una scena dopo i titoli di coda se sono legate in qualche modo a un IP. Si sarebbe potuto pensare che Disney e 20th Century avrebbero fatto pressione su Cameron per anticipare i futuri capitoli di questa macchina da soldi.

Invece di seguire questa strada, Avatar: Fire and Ash lascia che sia il finale a preparare il terreno per Avatar 4, se mai ci sarà. Dopo tutto, questa è la scelta più sicura, poiché garantisce che nessun membro del pubblico che contribuisce al successo al botteghino di Fire and Ash si perda dettagli fondamentali che determinano il futuro del franchise.

Ciò non significa che i titoli di coda debbano essere completamente ignorati. Il franchise è noto per avere delle belle immagini nei titoli di coda mentre viene riprodotta una nuova canzone originale. Questa volta, è “Dream As One” di Miley Cyrus che sentirete suonare durante i titoli di coda. E considerando tutte le persone che hanno lavorato a questo film ricco di effetti speciali, vedere apparire i loro nomi è un ottimo modo per mostrare rispetto per il loro contributo.

Sapere che Avatar: Fuoco e Cenere non ha una scena dopo i titoli di coda permette a ciascuno di decidere autonomamente se rimanere o meno.