Be Water Film annuncia i primi titoli del suo listino per il 2024.

Il primo film in distribuzione è Il segreto di Liberato di Francesco Lettieri, un lavoro sorprendente che unisce documentario, musica e animazione, dedicato al nuovo fenomeno della scena musicale partenopea. Il film-evento sarà in sala per una settimana dal 9 maggio.

Grandi nomi e grandi storie arricchiscono un listino eclettico che si muove fra generi diversi, coniugando qualità e mainstream con la volontà di rivolgersi a pubblici ampi e diversificati nel nome dell’originalità.

Il leggendario autore di Taxi Driver e Toro scatenato, Paul Schrader, e Richard Gere tornano a collaborare assieme, per la prima volta dopo l’iconico American Gigolo, in I tradimenti (Oh, Canada). Completano un cast d’eccezione il nuovo divo del cinema americano Jacob Elordi (Saltburn, Priscilla) e Uma Thurman. Il film sarà presentato in Concorso al prossimo Festival di Cannes.

Un Nicolas Cage assolutamente inedito è il protagonista di Longlegs di Osgood Perkins, una caccia al serial killer feroce e dagli inaspettati risvolti occulti. Già al centro di una campagna marketing virale, in attesa della grande uscita americana prevista per l’estate, il film è già fra i thriller più attesi dell’anno. Il maestro e Margherita, uno dei capolavori più amati della letteratura mondiale, illumina il grande schermo in un adattamento sontuoso firmato da Michael Lockshin, mantenendo inalterato il potere sovversivo e immaginifico del romanzo. Protagonisti Claes Bang (The Square) e August Diehl (La vita nascosta). Dal concorso dell’ultima Berlinale, l’acclamato Architecton del maestro Victor Kossakovsky, fra i più importanti documentaristi contemporanei. Un viaggio vertiginoso fra antico e moderno, pietra e cemento, che affronta con urgenza tematiche greenattraverso la potenza di immagini incredibili. Completano l’offerta del listino Le avventure di Jim Bottone e Jim Bottone e la banda dei tredici pirati, una doppia proposta per tutta la famiglia tratta dei celebri libri per l’infanzia firmati da Michael Ende (La storia infinita).