Richard Gere: 10 cose che forse non sai sull’attore

Divenuto noto come sex symbol degli anni ’80, Richard Gere ha negli anni preso parte ad alcune tra le più popolari commedie romantiche di sempre. Impossibile non pensare a film come Ufficiale e gentiluomo o Pretty Woman senza immaginare anche il suo volto. Apprezzato da critica e pubblico, Gere continua ancora oggi ad affermarsi come interprete di livello, oltre che per le sue attività benefiche.

Ecco 10 cose che non sai su Richard Gere.

Powered by

I film di Richard Gere

I film da giovane di Richard Gere

1. Ha recitato in celebri film. La carriera dell’attore ha inizio con un piccolo ruolo nel film Rapporto al capo della polizia (1975), per poi proseguire con pellicole come Baby Blue Marine (1976), I giorni del cielo (1978) e American Gigolo (1980) e Ufficiale e gentiluomo (1982), con cui consacra la propria popolarità. Negli anni successivi prenderà così parte a noti film come Cotton Club (1984) e Nessuna pietà (1986). Durante gli anni successivi continuerà ad essere protagonista di acclamati film come Affari sporchi (1990), Mr. Jones (1993), Trappola d’amore (1994), Il primo cavaliere (1995), Schegge di paura (1996) e The Jackal (1997).

I film di oggi di Richard Gere

A partire dal nuovo millennio Gere ha preso parte ai film Unfaithful – L’amore infedele (2002), Chicago (2002), Identikit di un delitto (2007), Io non sono qui (2007), Brooklyn’s Finest (2009), Hachiko – Il tuo migliore amico (2009), Amelia (2009), con Hilary Swank, The Double (2012) La frode (2012), Gli invisibili (2014), Franny (2015), Ritorno al Marigold Hotel (2015) e L’incredibile vita di Norman (2016). Nel 2017 ha interpretato il Dr. Stone ne Lo stato della Mente e Stan Lohman in The Dinner. Torna al cinema nel 2023 con Ti presento i suoceri, per poi recitare da protagonista in Oh, Canada (2024), accanto a Uma Thurman, e in Era mio figlio (2024).

I film romantici di Richard Gere

Gere è in particolare noto per i tanti film romantici a cui ha preso parte, a partire da Ufficiale e gentiluomo (1982) e poi Pretty Woman (1990), dove recita accanto a Julia Roberts. Altri film di questo genere con protagonista l’attore sono Sommersby (1993), Mr. Jones (1993), Se scappi, ti sposo (1999), Il dottor T e le donne (2000), Autumn in New York (2000) e Shall We Dance? (2004). Più recentemente, ha invece preso parte come film romantico a Ti presento i suoceri.

2. Ha recitato in una serie TV. Gere ha sempre prediletto il grande schermo, apparendo in televisione soltanto in rare occasioni come per i film Crack file – Dossier antidroga (1975) e Guerra al virus (1993). Nel 2019 è tuttavia tra i protagonisti della mini serie MotherFatherSon, di genere thriller psicologico, mentre nel 2024 è tornato sul piccolo schermo con la serie The Agency, dove recita accanto a Michael Fassbender e Jeffrey Wright.

3. È anche produttore. Nel corso della sua carriera Gere non si è limitato a svolgere il ruolo dell’interprete, ricoprendo anche in diverse occasioni quello di produttore. Ha infatti svolto tale attività per i film Analisi finale (1992), Sommersby (1993), Mr. Jones (1993), Dreaming Lhasa (2005), Hachiko – Il tuo migliore amico (2009) e Gli invisibili (2014), film in cui figura anche come attore. Torna poi a ricoprire il ruolo di produttore nel 2024 per il film Era mio figlio e il documentario Wisdom of Happines.

Richard Gere e gli Oscar

4. Non è mai stato nominato per l’ambito premio. Nonostante una carriera ricca di successi e una popolarità iconica, Gere non sembra aver trovato il ruolo che potesse permettergli di raggiungere la consacrazione dei premi Oscar. L’attore rientra infatti in quel gruppo di personalità particolarmente note, che a modo loro hanno contribuito a scrivere la recente storia del cinema, senza tuttavia essere mai stati nominati per l’ambito premio.

Richard Gere in Oh, Canada, il suo ultimo film

5. Si è ispirato a suo padre per il film. Per interpretare il personaggio di Leonard Fife in Oh, Canada (qui la nostra recensione), il film che lo ha fatto tornare a collaborare con Paul Schrader 44 anni dopo American Gigolo, Gere ha raccontato di essersi in parte ispirato a suo padre per interpretare quest’uomo malato al termine della sua vita. Ha infatti iniziato a lavorare al film circa sei mesi dopo che suo padre, di cui si era preso cura, è morto a 100 anni, un’esperienza che Gere dice aver influenzato la sua interpretazione e averlo ispirato nella rappresentazione di una vita che termina.

LEGGI ANCHE: Richard Gere, Uma Thurman e Paul Schrader presentano “Oh Canada”

Richard Gere e Julia Roberts, da Pretty Woman a Se scappi, ti sposo

6. Hanno recitato insieme più volte. Tra le più celebri coppie cinematografiche, Gere e l’attrice Julia Roberts hanno sfoggiato una straordinaria chimica di coppia durante le riprese del film Pretty Woman, tanto da convincere il regista Gary Marshall a richiamarli a recitare insieme per il film Se scappi, ti sposo, che si rivelerà un enorme successo al botteghino confermandosi come coppia d’oro del cinema.

7. Hanno improvvisato una celebre scena. Tra i momenti più iconici della coppia vi è la scena di Pretty Woman in cui Edward mostra a Vivian la collana di diamanti. Questa fu totalmente improvvisata da Gere, che finse di chiudere improvvisamente il cofanetto come per schiacciare le dita della Roberts, provocando così la sua genuina risata, sorpresa da quanto compiuto dal collega.

Richard Gere a Lampedusa

8. È un noto attivista umanitario. Divenuto celebre anche per le sue campagne umanitarie, l’attore si è recentemente fatto notare per la sua presenza a Lampedusa, dove ha portato il proprio sostegno ai migranti africani presenti sulle navi delle ONG, contribuendo con viveri e altri beni per la salute. La cosa gli ha fatto attirare diverse critiche, ma anche le lodi di chi invece sostiene sia giusto che personalità del suo calibro si schierino su determinati temi.

Richard Gere, le sue mogli e i figli

9. Si è sposato più volte. Ad oggi Gere ha avuto un totale di tre mogli. La prima è l’attrice Cindy Crawford, sposata nel 1991 ma da cui divorzia nel 1995. Successivamente nel 2002 sposa poi Carey Lowell, anch’ella attrice. Prima del matrimonio, la coppia aveva dato alla luce un figlio nel 2000. Nel 2013 tuttavia si separano citando come cause le rispettive differenze nello stile di vita, arrivando poi al divorzio nel 2016. Nel 2018 l’attore si è sposato per la terza volta, con Alejandra Silva, di professione responsabile delle relazioni esterne. La coppia ha poi avuto due figli, nati nel 2019 e nel 2020.

L’età e l’altezza di Richard Gere

10. Richard Gere è nato a Philadelphia, in Pennsylvania, Stati Uniti, il 31 agosto 1949. L’attore è alto complessivamente 1,78 metri.

Fonti: IMDb, THR