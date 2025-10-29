Chainsaw Man – Il Film: La Storia Di Reze ha superato i 100 milioni di dollari di incasso a livello globale inserendosi nella lista dei film giapponesi con maggiore successo al mondo debuttando al primo posto del box office statunitense incassando circa 17,3 milioni di dollari nel suo primo week-end. Dalla sua uscita, anche in Italia è sul podio dei film più visti con oltre 90.000 presenze in sala in meno di una settimana.

Il film consolida così la crescita cinematografica di Sony Pictures nell’ambito dell’animazione giapponese di qualità ed è sostenuto da eccellenti riscontri di critica e pubblico con valutazioni elevate anche su Rotten Tomatoes (100% per i critici e il 99% del pubblico) confermando la solidità di produzioni che uniscono visione creativa e successo commerciale. Chainsaw Man – Il Film: La Storia Di Reze arriva in sala dopo il successo mondiale e italiano di Demon Slayer: Kimetsu no yaiba – Il Castello dell’Infinito uno dei film giapponesi con incasso più alto di sempre con oltre 660 milioni di dollari, quinto a livello mondiale del 2025, e con 4.465 milioni di euro in Italia.

Chainsaw Man – Il Film: La Storia Di Reze è un film prodotto dallo studio MAPPA, diretto da Tatsuya Yoshihara (la serie di Black Clover e Chainsaw Man) con la sceneggiatura di Hiroshi Seko (Gachiakuta, Jujutsu Kaisen, Dan Da Dan, Attack on Titan).

Tratto dalla storia originale “Chainsaw Man” di Tatsuki Fujimoto (pubblicata in serie su Shonen Jump+ di Shueisha), è ambientato in un mondo in cui i demoni nascono dalle paure umane e racconta la storia di Denji, un ragazzo che lavora come cacciatore di demoni insieme al fedele cane “Diavolo Motosega” Pochita. La sua vita scorre segnata dalle difficoltà e dal peso del debito ereditato dai genitori, finché un giorno viene tradito e ucciso. Sul punto di perdere conoscenza, Denji stringe un patto con Pochita e rinasce come Chainsaw Man, un essere metà uomo e metà demone, destinato a combattere in una guerra senza tregua tra cacciatori e creature infernali.

Chainsaw Man – Il Film: La Storia Di Reze è al cinema distribuito da Eagle Pictures.