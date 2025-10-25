Chainsaw Man – Il film: La storia di Reze, la spiegazione del finale

Chainsaw Man – Il film: La storia di Reze è l’evento cinematografico dell’anno, con una spettacolare rappresentazione di follia e tragico romanticismo. Sebbene la sua uscita nelle sale abbia portato alcuni fan a credere erroneamente che Chainsaw Man – Il film: La storia di Reze non sia collegato alla trama principale, il film ha aperto la strada a una seconda stagione delle disavventure di Denji.

La trama principale di Chainsaw Man – Il film: La storia di Reze si concentra su Denji che cerca di venire a patti con i suoi sentimenti per Makima e Reze, così come sulla nuova collaborazione di Aki con Angel. Anche se Chainsaw Man – Il film: La storia di Reze non termina con un cliffhanger scioccante, getta le basi per una nuova stagione, sviluppando i personaggi in modo più profondo del previsto.

Cosa è successo a Reze alla fine di Chainsaw Man – Il film: La storia di Reze

Le origini di Reze rimangono sconosciute fino alla parte finale di Chainsaw Man – Il film: La storia di Reze. Mentre Reze sta per salire da sola su un treno diretto a Yamagata dopo che Denji le ha offerto di fuggire con lei, Kishibe conferma ad Aki Hayakawa che è cresciuta come cavia da laboratorio in Unione Sovietica, dove è stata addestrata fin da piccola a diventare una guerriera.

Reze cambia idea sulla fuga da sola e si dirige verso il caffè dove incontra Denji, ma viene intercettata da Makima e Angel. Dopo che le viene mozzato un braccio, Reze continua a tentare di attaccare Makima e attivare la sua trasformazione in Bomb Devil. Purtroppo, Reze viene trafitta dalla lancia di Angel e viene mostrata in una pozza di sangue, suggerendo la sua morte.

Sebbene questo sia stato un finale tragico per Reze, che è riuscita a conquistare il cuore dei fan, era chiaro che i Cacciatori di Demoni della Pubblica Sicurezza non l’avrebbero lasciata andare facilmente. Reze era pericolosa, sia per la sopravvivenza di Denji, che serviva l’organizzazione, sia per gli interessi del Giappone, poiché era un’agente di un altro paese.

Reze è ufficialmente morta dopo Chainsaw Man – Il film: La storia di Reze?

Sebbene Reze sembri morta alla fine di Chainsaw Man – Il film: La storia di Reze, c’è la possibilità che i fan la vedranno ancora. Essendo un ibrido tra umano e demone, Reze non morirà facilmente, nemmeno con il cuore trafitto. Ciò è dimostrato dalle numerose volte in cui Denji ha subito attacchi mortali.

Inoltre, Makima potrebbe sfruttare a suo vantaggio i suoi incredibili poteri distruttivi come demone bomba, rendendo Reze più utile viva che morta. Tuttavia, c’è una certa ambiguità nelle parole di Makima, quindi è possibile che l’avrebbe lasciata andare se avesse deciso di lasciare la città e l’avrebbe uccisa solo quando ha cercato di portare via Denji.

In che modo il finale di Chainsaw Man – Il film: La storia di Reze prepara la seconda stagione?

Chainsaw Man – Il film: La storia di Reze include una scena post-crediti che approfondisce il personaggio di Denji per la prossima stagione. Come anticipazione di ciò che accadrà nella storia di Chainsaw Man, nella scena finale del film, Denji viene sorpreso da Power dopo aver aspettato Reze tutto il giorno al bar con un mazzo di fiori.

Denji era triste perché credeva che Reze fosse scappata senza di lui. Tuttavia, la natura spontanea e narcisistica di Power ha restituito a Denji il suo senso dell’umorismo, e il film si conclude con i due che litigano per i fiori. Anche se questa scena sembra insignificante, sottolinea che Denji tornerà alla sua routine precedente, vivendo con Power e Aki, lavorando per la Pubblica Sicurezza e seguendo gli ordini di Makima.

Inoltre, grazie alle parole di Kishibe, i fan ora sanno che anche le organizzazioni internazionali dell’Unione Sovietica sono alla ricerca del cuore di Chainsaw Devil, il che significa che Denji sarà di nuovo in pericolo nella nuova stagione. Questo dà ai fan un indizio su cosa aspettarsi dal ritorno di Chainsaw Man Stagione 2.

Cosa succederà ad Aki e Angel nella seconda stagione di Chainsaw Man?

Makima chiede ad Angel perché non abbia invitato Aki a sostenere la lotta contro Reze, concludendo che è perché lo considera troppo gentile per uccidere una ragazza. Angel chiede anche a uno dei topi di Makima se è bello vivere in città, suggerendo che ha cambiato idea e non vuole più tornare in campagna.

Questo breve scambio implica che Angel sia premuroso nei confronti di Aki dopo che questi gli ha salvato la vita, che ha quasi perso a causa delle onde d’urto della battaglia contro i Bomb Demons e Typhoon. Tuttavia, per salvare Angel, Aki ha sacrificato due mesi della sua vita.

Questi sono stati sottratti dai due anni che il Cursed Devil ha rivelato che Aki aveva a disposizione nell’episodio n. 10 della stagione 1 di Chainsaw Man. Aki non ha molto tempo per vendicarsi del diavolo che ha ucciso la sua famiglia, quindi la collaborazione di Angel come suo partner sarà cruciale per ciò che lo aspetta nella stagione 2 di Chainsaw Man.

Reze amava Denji in Chainsaw Man – Il film: La storia di Reze?

Sebbene l’unica missione di Reze fosse quella di rubare il cuore del Demone della Motosega, è chiaro che qualcosa dentro di lei è cambiato dopo aver incontrato Denji. Al loro incontro, Denji ha regalato a Reze una margherita bianca, che lei ha tenuto in acqua. Tuttavia, alla fine del film, Reze fa una donazione a un gruppo che raccoglie fondi per le vittime del Demone, per cui riceve una margherita rossa.

Poiché le margherite rosse sono associate alla passione e all’amore, la decisione di Reze di non salire sul treno simboleggia sottilmente il suo amore per Denji. Tuttavia, è lasciato ambiguo ai fan decidere se credere che Reze amasse Denji romanticamente o se il suo affetto fosse platonico, poiché si sentiva compresa da lui a causa delle loro infanzie difficili.

Nel caso di Denji, inizialmente non aveva preso in considerazione l’idea di andarsene con Reze, poiché non voleva abbandonare la sua vita in città. Tuttavia, Denji era disposto a rinunciare a tutto per lei quando le ha suggerito di scappare insieme. Sfortunatamente, il finale agrodolce di Denji, che si sente abbandonato da Reze, pone fine alla loro tragica storia d’amore.

Dove si interrompe Chainsaw Man – Il film: La storia di Reze nel manga?

Chainsaw Man – Il film: La storia di Reze copre l’arco narrativo Bomb Girl, adattando parte dei capitoli dal 38 al 52 del manga. Ciò significa che i fan desiderosi di sapere cosa succederà nella storia di Chainsaw Man dovrebbero procurarsi il volume 7 del manga, che inizia dal capitolo 53 e introduce l’arco narrativo International Assassins.

Il manga di Chainsaw Man è disponibile in versione digitale sull’app MangaPlus di Shōnen Jump. Anche se la seconda stagione di Chainsaw Man non è stata ancora confermata ufficialmente, gli ultimi aggiornamenti suggeriscono che l’anime tornerà prima del previsto. Tuttavia, il viaggio di Denji è appena iniziato e non è paragonabile a nulla di ciò che i fan hanno visto finora.