Avengers 5: lo sceneggiatore rivela i piani per Kang prima dell’arrivo di Dottor Destino

Avengers: Doomsday vedrà il Marvel Cinematic Universe affrontare una delle più grandi minacce di tutti i tempi nella forma di Victor von Doom, noto anche come Dottor Destino. Tuttavia, inizialmente l’MCU aveva scelto Kang il Conquistatore come grande antagonista della Saga del Multiverso, fino a quando Jonathan Majors non è stato licenziato dalla Marvel Studios e piani per quello che era Avengers 5 sono cambiati.

Durante una recente AMA su Reddit con Michael Waldron, uno degli sceneggiatori originali di Avengers: The Kang Dynasty prima della rielaborazione di Doomsday, gli è stato chiesto se ci fosse “qualcosa che hai imparato da quelle bozze iniziali della sceneggiatura che ti ha aiutato a scrivere la nuova versione, Avengers: Doomsday?”. Fortunatamente, lo sceneggiatore ha potuto condividere una delle idee che lui e Jeff Loveness avevano sviluppato.

L’ideatore della serie Loki ha dichiarato: “Jeff Loveness e io abbiamo passato un pomeriggio a proporre l’idea dei Giovani Vendicatori che sconfiggevano una versione di Kang ed eravamo così entusiasti”, ma c’era un colpo di scena. Secondo Waldron, gli eroi avrebbero “scoperto che quel particolare Kang aveva con sé un bigliettino che diceva di essere pazienti con lui, perché era il suo primo giorno come Kang”.

Lo sceneggiatore ha concluso la risposta aggiungendo: “E poi erano così delusi. Penso che sarebbe stato il Kang lucertola della fine di Kang Dynasty? Non lo so. Comunque ci siamo divertiti”. Quando si è passati ad Avengers: Doomsday, Stephen McFeely, ex membro dell’MCU, è stato assunto per scrivere la nuova sceneggiatura, dopo aver lavorato alla trilogia di Captain America, nonché ad Avengers: Infinity War e Endgame.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America).