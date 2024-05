Disney e Warner Bros. Discovery uniscono le forze per un nuovo pacchetto di streaming

Due dei più grandi studios del mondo si stanno unendo nel tentativo di ottenere il massimo profitto dalle rispettive piattaforme direct-to-consumer. Disney e Warner Bros. Discovery lanceranno quest’estate un nuovo pacchetto di streaming che combinerà i servizi di streaming Disney+, Hulu e Max. I prezzi specifici sono ancora da definire, ma il bundle sarà disponibile sia in versione ad-free che ad-supported.

“Dopo il grande successo del lancio di Hulu su Disney+, questo nuovo bundle con Max offrirà agli abbonati una scelta e un valore ancora maggiori“, ha dichiarato Joe Earley, presidente del settore direct to consumer di Disney Entertainment. “Questa nuova incredibile partnership mette gli abbonati al primo posto, offrendo loro l’accesso a film di grande successo, a film originali e a tre enormi librerie con i migliori marchi e il miglior intrattenimento oggi disponibile in streaming”.

“Questa nuova offerta offre ai consumatori la più grande collezione di intrattenimento per il miglior valore nello streaming e contribuirà a incrementare gli abbonati e a rafforzare la fidelizzazione“, ha aggiunto JB Perrette, CEO e presidente dello streaming globale e dei giochi di Warner Bros Discovery. “L’offerta di questo valore di intrattenimento senza precedenti per i fan attraverso tutti i generi complementari che questi tre servizi offrono, presenta una nuova e potente tabella di marcia per il futuro del settore“.

Il servizio includerà contenuti di ABC, CNN, Discovery, Disney, FX, HBO, HGTV, Hulu, Pixar, Searchlight e, naturalmente, programmi Marvel e DC. In pratica… come ai tempi della TV via cavo tradizionale! Entrambe le società dovrebbero presentare i loro programmi ai media buyer e agli inserzionisti la prossima settimana.

In una notizia correlata (e probabilmente pertinente), Warner Bros. Discovery ha comunicato oggi i suoi guadagni del primo trimestre 2024, rivelando di aver raggiunto 99,6 milioni di abbonati allo streaming a pagamento. Sebbene questo rappresenti una crescita di quasi 2 milioni di abbonati tra HBO e gli streamer Max e Discovery+ dalla fine del 2023, la perdita netta complessiva della società per il primo trimestre del 2024 è stata di 966 milioni di dollari.

“Siamo soddisfatti dei progressi compiuti nel primo trimestre, come dimostrano gli ottimi risultati ottenuti in importanti KPI“, ha dichiarato l’amministratore delegato David Zaslav in una lettera agli azionisti. “Abbiamo registrato una crescita significativa nella nostra attività di streaming, con una bella accelerazione nelle vendite di annunci pubblicitari, generando quasi 90 milioni di dollari di EBITDA positivo nel trimestre. Presto introdurremo Max in 29 Paesi in Europa e il programma di contenuti per Max per il prossimo anno è uno dei nostri più forti di sempre“.