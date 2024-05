Rosso, bianco e sangue blu: il sequel è in lavorazione!

Il tanto atteso sequel della commedia romantica di successo del 2023 Rosso, bianco e sangue blu è ufficialmente in sviluppo presso Amazon MGM Studios, con il ritorno delle star Nicholas Galitzine e Taylor Zakhar Perez. Matthew López, che ha co-scritto e diretto il primo film, tornerà a scrivere la sceneggiatura insieme a Casey McQuiston, autore dell’omonimo romanzo best seller. Il cast e i realizzatori hanno dato l’annuncio dopo una proiezione speciale del film a Culver City, in California.

Il film originale racconta come il Primo Figlio degli Stati Uniti, Alex Claremont-Diaz (Perez), e il Principe Henry (Galitzine), terzo in linea di successione al trono britannico, percorrono la classica traiettoria di trasformazione da acerrimi nemici in amanti appassionati, pur dovendo evitare che la loro relazione diventi pubblica e causi scalpore nei media internazionali. Ovviamente i due innamorati vengono scoperti e devono gestire pregiudizi e resistenze per poter portare avanti la loro storia d’amore.