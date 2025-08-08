Mercoledì – Stagione 2: perché Mercoledì perde i suoi poteri e piange lacrime nere

Dopo aver acquisito i suoi poteri poco prima di frequentare Nevermore, i poteri di Mercoledì Addams smettono di funzionare nella seconda stagione della serie Netflix. Mentre aggiorna il pubblico su ciò che è successo dopo il finale della prima stagione di Mercoledì, il personaggio interpretato da Jenna Ortega rivela infatti di aver “padroneggiato” i suoi poteri psichici, ma di aver iniziato a manifestare sintomi pericolosi durante l’estate.

Nella seconda stagione, gli occhi di Mercoledì Addams versano infatti lacrime nere quando usa i suoi poteri psichici, un sintomo grave che, come scopre, era stato sperimentato anche dalla sorella di Morticia Addams, Ofelia, un’altra emarginata psichica che ha frequentato Nevermore. Ha poi una visione intensa della morte di Enid, che le provoca lacrime nere e convulsioni prima di perdere conoscenza. Quando si sveglia, i suoi poteri hanno smesso di funzionare e non sono ancora tornati alla fine della prima parte.

Le lacrime nere di Mercoledì sono un sintomo dell’abuso dei suoi poteri psichici

Come le spiega Morticia nell’episodio 1, le lacrime nere di Mercoledì sono causate dall’uso eccessivo dei suoi poteri psichici. Mercoledì rivela infatti che durante l’estate ha usato costantemente i suoi poteri psichici in situazioni estremamente intense, tra cui la caccia a un serial killer. Sforzando i suoi poteri con tale intensità e così spesso, il suo corpo ha iniziato a reagire con sintomi gravi.

È paragonabile a quando Undici di Stranger Things ha il sangue dal naso dopo aver abusato dei suoi poteri, il che le fa perdere temporaneamente le sue capacità sovrumane. Per i sensitivi in Mercoledì, in particolare quelli apparentemente corvini come la protagonista e sua zia Ofelia, ciò si traduce in lacrime nere. Tuttavia, poiché Mercoledì non ha condiviso le sue esperienze con i poteri psichici con la madre Morticia Addams, non è ancora chiaro come possa far sparire le lacrime nere.

I poteri di Mercoledì smettono di funzionare dopo che li ha usati troppo

Come le lacrime nere, i poteri della protagonista della famiglia Addams smettono di funzionare perché la sua capacità di usarli è stata sfruttata eccessivamente: non riesce più a gestire lo sforzo a cui ha sottoposto i suoi poteri psichici. Le lacrime nere sono state il primo sintomo, più che altro un avvertimento che se avesse continuato a sforzarli eccessivamente, avrebbero smesso di funzionare del tutto.

Tuttavia, Mercoledì non ha ancora perso completamente i suoi poteri. Ha ancora le sue capacità psichiche, semplicemente non le ha lasciate riposare abbastanza né ha trovato una strategia per costringerle a tornare. Ma, visto il modo in cui ha usato incautamente i suoi poteri, continuare a cercare di usarli prima che siano pronti potrebbe portare a conseguenze molto più gravi.

Mercoledì riuscirà a riottenere i suoi poteri nella seconda parte?

Dato che i poteri psichici di Mercoledì sono fondamentali per la sua storia nella serie Netflix, è altamente probabile che ricomincino a funzionare prima della fine della seconda parte della seconda stagione. Mercoledì crede che la risposta per riottenere i suoi poteri si trovi nel libro degli incantesimi della sua antenata psichica Goody Addams, ma Morticia suggerisce che usare una strategia contenuta nel libro potrebbe solo peggiorare le cose.

In realtà, trovare Ofelia Frump potrebbe essere la vera chiave per scoprire come sbarazzarsi delle lacrime nere e recuperare i suoi poteri. La donna è scomparsa dopo aver spinto troppo i suoi poteri “facendola impazzire”, ma le sue somiglianze con Mercoledì suggeriscono che la risposta per risolvere i problemi legati ai loro poteri sarà la stessa.

Tuttavia, oltre a una strategia più formale per i sensitivi corvo, per riottenere i suoi poteri Mercoledì dovrà quasi certamente “padroneggiare” veramente la sua abilità imparando a usarli con maggiore cautela. Per questo, probabilmente avrà bisogno di una nuova guida spirituale, di ulteriori conversazioni con sua nonna Hester Frump, di un ricongiungimento con Ofelia e di una maggiore apertura ai consigli di Morticia nella seconda parte della seconda stagione.

