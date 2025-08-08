Josh Brolin su un ritorno di Thanos nel MCU: “Se me lo chiedessero, sarei sul set il giorno dopo”

Josh Brolin ha interpretato Thanos per la prima volta in Avengers: Infinity War. Il Titano Pazzo è stato in molti modi il personaggio principale di quest’ultimo film e, sebbene sia stato decapitato nei primi minuti di Avengers: Endgame, il cattivo è poi tornato sotto forma di Variante. La storia di Thanos è finita quando Iron Man lo ha fatto scomparire, ma la serie What If…? ci ha mostrato che ha ancora molte Varianti sparse nel Multiverso. Incontreremo Re Thanos in una delle prossime attrazioni di Disneyland, ma che ne sarà di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars?

Parlando con Josh Horowitz, Josh Brolin è tornato a riflettere sul ruolo di Thanos e ha confermato che sarebbe felice di riprendere il ruolo se i fratelli Russo lo chiamassero. “C’è un livello di assurdità che mi piace molto… L’ho detto un milione di volte, ma risale al teatro black box, dove non hai soldi e fingi che questa cosa sia una pistola”, ha spiegato l’attore. “Se sei abbastanza convinto, la gente inizierà davvero a pensare che sia una pistola. C’era un po’ di questo in Avengers.”

“Avevano paura che la notizia trapelasse, quindi ci davano una scena finta e poi ci davano la scena vera quando arrivavamo sul posto, il che, per me, è un inferno. Non riesco a prepararmi, penso alle battute e a tutte queste cose, ma alla fine ha funzionato. Doveva essere un cameo. Quando me l’hanno proposto per la prima volta, stavo girando il film Everest a Londra, e mi hanno portato questa enorme bibbia, ed era solo una piccola cosa, e sarei stato nel film per 10 minuti. L’hanno cambiato. Si è trasformato in questa cosa enorme“.

“Deadpool 2, ero contento che fosse un’esperienza unica. Per quanto riguarda Thanos, se mi chiamassero a Londra in questo momento e mi dicessero: ‘Facciamolo’, risponderei: ‘Sarò lì domani’”, ha ammesso Brolin. “Parlo con Downey probabilmente quattro o sei volte all’anno. Parlo con i Russo probabilmente quattro o sei volte alla settimana. Parlo molto con Joe. Li adoro entrambi“. Condividendo la sua opinione su ciò che i fratelli Russo stanno preparando con i prossimi film, l’attore ha detto: “Ovviamente tireranno fuori qualcosa di divertente. Chissà? È stato un progetto decennale, con un accordo ben definito. Non so cosa faranno, ma sono sicuro che sarà interessante. Penso che siano molto bravi in questo“.