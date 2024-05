Captain America: in sviluppo una nuova serie con Captain America e ruoli per Liam Neeson e Donald Glover

Oggi abbiamo altre grandi indiscrezioni sul Marvel Cinematic Universe da condividere con voi, tra cui i piani per Captain America su Disney+, il ruolo segreto di Liam Neeson nel MCU e il ritorno di Donald Glover. Continuate a leggere per i dettagli...

Da un po’ di tempo si vocifera che i Marvel Studios abbiano grandi progetti per il Capitan America di Chris Evans nel MCU. Abbiamo già sentito parlare di un cameo della Torcia Umana in Deadpool & Wolverine (per non parlare dell’atteso ritorno dell’attore come Steve Rogers in Avengers: Secret Wars), ma che ne dite di una serie televisiva?

Secondo lo scooper @MyTimeToShineH, è in fase di sviluppo una serie limitata per Disney+ che ruoterà attorno a Capitan America che riporta le Pietre dell’Infinito al loro giusto posto nel tempo dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

Si tratta di una storia che i fan dicono di voler vedere da tempo e uno show del genere sarebbe un buon modo per far sì che l’offerta di streaming dei Marvel Studios torni a essere un evento televisivo imperdibile (come è successo quando WandaVision e The Falcon and The Winter Soldier sono stati lanciati nel 2021).

Abbiamo già sentito parlare di possibili piani per questo show televisivo, quindi speriamo che finalmente si vada avanti. Se i rapporti che abbiamo letto in passato sono attendibili, potrebbe anche essere il misterioso progetto Marvel prodotto da Scarlett Johansson.

Ma questa non è l’unica indiscrezione che abbiamo da condividere oggi: secondo quanto riferito, l’icona di Taken e Star Wars: La minaccia fantasma, Liam Neeson, si sarebbe unito al MCU in un ruolo misterioso.

Comprensibilmente, si è già speculato sul fatto che sia stato scritturato per interpretare il Dottor Destino o Galactus nei Fantastici Quattro, ma al momento non è stato ufficializzato nulla, compreso il casting di Neeson. Per quanto ne sappiamo, sarà lui a dare la voce a H.E.R.B.I.E. con il suo caratteristico umorismo senza peli sulla lingua!

Anche Donald Glover, che ha interpretato Aaron Davis in Spider-Man: Homecoming, è in attesa di un ritorno nel MCU. Tuttavia, piuttosto che interpretare Prowler, sembra che Kevin Feige sia desideroso di arruolare le capacità dell’attore come scrittore.

Janelle Monàe, nota soprattutto per il suo lavoro in Glass Onion: A Knives Out Mystery e Moonlight, è anch’essa nel mirino dei Marvel Studios, anche se per un ruolo da attrice. Vedremo cosa succederà.

Lo scorso novembre, Chris Evans è stato interrogato sulle voci che lo vorrebbero in procinto di interpretare Capitan America e ha risposto: “Sai, anch’io vedo sempre queste notizie, e per me è una novità“. “Penso che ogni due mesi qualcuno dica che stanno per prendere Downey, e [Chris] Hemsworth, e Scarlett [Johansson], e tutti stanno tornando!”. E ha aggiunto: “Nessuno me ne ha parlato. E guardate, non direi mai, ma sono molto protettivo. È un ruolo molto prezioso per me, quindi dovrebbe essere giusto“.