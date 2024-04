Disney: gli azionisti respingono l’offerta di Nelson Peltz, una vittoria per Bob Iger

È ufficiale: Gli azionisti della Disney hanno respinto il tentativo dell’investitore attivista Nelson Peltz di ottenere posti nel consiglio di amministrazione della società. Gli investitori hanno votato per la rielezione di tutti e 12 i membri del consiglio di amministrazione sostenuti dalla società, compreso l’amministratore delegato Bob Iger, ponendo fine alla più costosa battaglia di deleghe aziendali della storia.

I risultati delle votazioni per i candidati al consiglio di amministrazione della Disney sono stati annunciati mercoledì in occasione dell’assemblea degli azionisti della società per il 2024, che si è tenuta virtualmente. Peltz, che dirige la società di investimenti Trian Partners, non ha ottenuto abbastanza voti a suo favore per ottenere un posto nel consiglio di amministrazione (così come l’altro candidato di Trian, l’ex Disney Jay Rasulo).

Horacio Gutierrez, senior EVP, chief legal and compliance officer di Disney, che ha supervisionato i lavori della riunione, ha dichiarato che le tabulazioni preliminari dei voti hanno mostrato che i 12 amministratori di Disney hanno vinto la rielezione con un “margine sostanziale”. (Ha aggiunto che i conteggi ufficiali dei voti saranno resi noti nei successivi verbali della riunione).

Gli investitori hanno votato su tre liste di candidati al consiglio di amministrazione in competizione tra loro: la lista di 12 membri raccomandata dalla Disney stessa, i candidati di Trian, Peltz e Rasulo, e i tre della società di investimento Blackwells Capital, che non hanno ottenuto abbastanza voti per aggiudicarsi un posto nel consiglio.

In una dichiarazione preparata, il presidente della Disney Mark Parker ha dichiarato: “Siamo immensamente grati ai nostri azionisti per il loro investimento nella Disney e per la loro fiducia nel suo futuro, in particolare in questo periodo di grandi cambiamenti nell’industria dell’intrattenimento in generale. Abbiamo la fortuna di avere un consiglio di amministrazione altamente qualificato che possiede un profondo impegno per la forza duratura di questa azienda e un’enorme quantità di esperienza e competenza, compresa la pianificazione della successione“.

Parker ha anche ringraziato Iger, “il suo eccezionale team di gestione” e i dipendenti della Disney “per aver continuato a fare i conti con i consumatori e gli azionisti durante questa distraente battaglia per procura”.

In una dichiarazione rilasciata dopo i risultati del voto, Iger ha dichiarato: “Voglio ringraziare i nostri azionisti per la fiducia che hanno riposto nel nostro consiglio di amministrazione e nel management. Con la distrazione del concorso per procura ormai alle spalle, siamo ansiosi di concentrare il 100% della nostra attenzione sulle nostre priorità più importanti: la crescita e la creazione di valore per i nostri azionisti e l’eccellenza creativa per i nostri consumatori“.

La Trian di Peltz aveva fatto una campagna per un cambiamento urgente del consiglio di amministrazione della Disney, citando la sottoperformance delle azioni della società di media negli ultimi anni e la pianificazione “pasticciata” del consiglio di amministrazione per la successione all’ex amministratore delegato Bob Chapek (il successore scelto da Iger, che è stato estromesso dopo meno di due anni). In risposta, Disney ha dichiarato che il consiglio di amministrazione sta già conducendo un diligente processo di selezione dell’amministratore delegato “guidato da amministratori delegati di successo con una recente e apprezzata esperienza di successione“.