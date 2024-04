I Goonies: dal cast di attori alla nave di Willy l’Orbo, le curiosità sul film

Film d’avventura per ragazzi (ma non solo) per eccellenza, I Goonies è oggi un vero e proprio cult senza tempo, che pur essendo manifestazione pura degli anni Ottanta e delle loro caratteristiche culturali, riesce a parlare a spettatori di ogni tempo grazie al suo fondarsi su sentimenti ed emozioni universali e atemporali. Si tratta infatti di un vero e proprio romanzo di formazione, che si concentra sull’amicizia in quell’età in cui tutto è pronto a cambiare per sempre. Insieme a Stand by me – Ricordo di un’estate, uscito solo un anno dopo, è questo un film che usa dunque l’avventura come metafora di questa delicata fase della vita.

Basato su un soggetto di Steven Spielberg e diretto nel 1985 da Richard Donner (regista anche di Superman e Arma Letale), il film utilizza dunque l’avventura della caccia al tesoro come occasione per rinsaldare quel legame, per affrontare insieme delle prove solo per dimostrare che i rapporti umani hanno più importanza dei soldi e di qualsiasi tesoro. Ma al di là dei suo temi e contenuti, sono tanti gli elementi che fanno di questo film un’opera tanto amata e celebrata. Dall’elemento del fantastico allo spirito per l’avventura, dalle interpretazioni dei giovani protagonisti alla ricostruzione al dettaglio della leggendaria nave pirata, che tanto stupore suscitò nei presenti sul set.

Ancora oggi, dunque, I Goonies è un’opera capace di emozionare e ricordare gli aspetti più belli dell’arte del cinema. Lo stesso Spielberg, ad un Josh Brolin che si poneva troppe domande sul senso di alcune scene, suggerì semplicemente di abbandonarsi alle proprie emozioni e di godersi l’avventura. Cosa che ancora oggi generazioni di spettatori non mancano di fare. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a I Goonies. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e ad altre curiosità ancora. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di I Goonies e il significato del titolo

Di fronte alla minaccia di perdere le loro case a Goon Docks, in Oregon, a causa di due imprenditori che intendono costruire un campo da golf in quell’area, un gruppo di bambini che si definiscono “i Goonies” si riuniscono per un ultimo fine settimana insieme. Questi sono Mikey Walsh, suo fratello maggiore Brandon, l’inventivo Data, il loquace Mouth e il ghiottone Chunk. Curiosando nella soffitta di Mikey, si imbattono in una vecchia mappa che sembra condurre al tesoro del famoso pirata Willy l’Orbo, situato da qualche parte nelle vicinanze di Goon Docks. I bambini decidono dunque di intraprendere la ricerca di questo tesoro, nella speranza che possa essergli utile per scongiurare lo sfratto.

Come si intuisce, dunque, il titolo del film è il nome con cui i protagonisti – cresciuti in un quartiere di Astoria, in Oregon, chiamato “Goon Docks” – si fanno chiamare, evidenziando dunque lo stretto legame che hanno con il territorio in cui sono cresciuti. Un luogo da difendere a tutti i costi, reso speciale in quanto teatro della loro crescita e che ai loro occhi rappresenta l’intero mondo conosciuto, nel quale poter vivere avventure straordinarie grazie anche alla forza dell’immaginazione. Nello slang americano, però, “goony” vuol dire “sfigato”. La scelta dei protagonisti di assumere comunque questo nome richiama anche i protagonisti del romanzo It di Stephen King, che si autonominano i Losers.

Il cast del film, da Sean Austin all’attore del “mostro” Sloth

Ad interpretare i quattro Goonies vi sono gli attori Sean Astin nel ruolo di Mikey Walsh, Corey Feldman in quello di Clark “Mouth” Devereaux, l’oggi premio Oscar Ke Huy Quan nel ruolo di Richard “Data” Wang e Jeff Cohen in quello di Lawrence “Chunk” Cohen. Ad Astin, qui al suo film di debutto, fu permesso di tenere la mappa del tesoro utilizzata nel film. Molti anni dopo, però, sua madre la scoprì, pensò che fosse solo un pezzo di carta stropicciato e la gettò nel cestino. Cohen, invece, ha lasciato la carriera d’attore ed è oggi avvocato specializzato nel mondo dello spettacolo tra i cui clienti spicca proprio Quan, al quale ha supervisionato l’accordo per la sua partecipazione a Everything Everywhere All at Once.

Altro attore presente nel film, oggi tra i più celebri del panorama hollywoodiano, è Josh Brolin, che interpreta il fratello maggiore di Mikey, Brandon “Brand” Walsh. Gli altri due membri dei Goonies sono poi Kerry Green nel ruolo della cheerleder Andrea “Andy” Carmichael e Martha Plimpton in quelli della sua amica Stephanie “Stef” Steinbrenner. Antagonisti del film sono invece i membri della banda Frateli – Agatha, Francisc e Jake – interpretati da Anne Ramsey, Joe Pantoliano e Robert Davi. Fa parte della banda, ma non è un cattivo, anche il deforme Lotney “Sloth” Fratelli, interpretato da John Matuszak, giocatore di football professionista, membro della squadra Okland Raiders dal 1976 al 1981.

La nave di Willy l’Orbo

Grande fascino in I Goonies lo possiede, come anticipato, la nave del pirata Willy l’Orbo. Questa è stata ricostruita realmente – dallo scenografo J. Michael Riva e dal suo team – come replica a grandezza naturale di una nave pirata. Al cast non è stato permesso di vedere la nave pirata prima di girare le scene, perché il regista voleva cogliere le loro reazioni autentiche di fronte alle dimensioni e alla portata della nave. Quando la videro, Josh Brolin rimase però così sorpreso da esclamare “porca pu***na!“, costringendo dunque a dover rifare la scena. Dopo il film, la nave è stata offerta a chiunque volesse prenderla, ma siccone nessuno l’ha voluta questa è stata demolita.

Leggi anche: Ke Huy Quan, l’attore de I Goonies torna sul set del film di Richard Donner

I Goonies 2, ci sarà mai un sequel?

La possibilità di un sequel del film è stata confermata e smentita più volte nel corso degli anni dal cast e dalla troupe originali. Lo stesso Spielberg ha dichiarato, durante una reunion svoltasi nel 2020, che in più occasioni gli sono state proposte idee per un sequel ma che nessuna di esse si rivelava sufficientemente buona. Nel maggio del 2021, Feldman ha poi dichiarato che le possibilità di un seguito sono da ritenersi “morte” perché Donner aveva scelto di dirigere Arma Letale 5 come suo ultimo film e il cast non era intenzionato a tornare senza di lui. Donner, tuttavia, morì quasi due mesi dopo, rendendo le possibilità di un sequel decisamente improbabili.

Leggi anche:

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di I Goonies grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Apple TV, Now e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di mercoledì 3 aprile alle ore 21:10 sul canale TwentySeven.