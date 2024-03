Durante il fine settimana, il miliardario Nelson Peltz – che sta conducendo una battaglia per procura con la Disney per ottenere un posto nel consiglio di amministrazione – è stato messo sotto tiro per i commenti che ha fatto sulla strategia cinematografica della Disney.

Ha messo in dubbio le capacità di Kevin Feige come presidente dei Marvel Studios ( franchise ha finora incassato oltre 30 miliardi di dollari) e ha chiesto: “Perché devo avere una Marvel tutta al femminile? Non che io abbia qualcosa contro le donne, ma perché devo farlo? Perché non posso avere delle Marvel che siano entrambe? Perché ho bisogno di un cast tutto nero?“.

Nelson Peltz ha anche ammesso di non sapere nulla del mondo del cinema, dando l’impressione che il suo obiettivo principale in questa battaglia per la delega sia quello di aumentare la redditività per sé e per i suoi azionisti (anche se questo influisce negativamente sulla produzione creativa della Disney).

La Disney ha ricevuto il sostegno contro Peltz da personaggi come George Lucas, Michael Eisner e persino dai nipoti di Walt Disney. Vale anche la pena di sottolineare che il presidente e amministratore delegato della Marvel Entertainment, Ike Perlmutter, è un amico intimo del miliardario e che una volta si è opposto a Kevin Feige quando voleva realizzare i film di Captain Marvel e Black Panther.

Cosa ha detto la Disney?

In una lettera inviata oggi agli azionisti e intitolata “Oh, Nelson“, la Disney fa specifico riferimento ai commenti di Peltz sulla Marvel, affermando: “Immaginate il danno che Peltz farebbe alla sala del consiglio di amministrazione della Disney con queste prospettive“.

La Disney difende anche “l’impareggiabile curriculum di Feige alla Marvel” e ricorda agli investitori che Peltz non comprende l’attività in cui ha investito così tanto denaro e “non apporta alcuna capacità aggiuntiva al consiglio di amministrazione”. La società aggiunge: “Peltz, compreso il suo partner silenzioso Ike Perlmutter, danneggerebbe la Disney e metterebbe a rischio la nostra trasformazione strategica“.

La decisione finale sarà presa il 3 aprile e, a meno che gli azionisti non pensino esclusivamente al portafoglio, sembra sempre più improbabile che Peltz riesca ad avere successo.

“Creare la magia non è per i dilettanti“, ha dichiarato all’inizio di questo mese il creatore di Star Wars George Lucas.

“Quando ho venduto la Lucasfilm poco più di dieci anni fa, sono stato felicissimo di diventare un azionista della Disney, data la mia ammirazione di lunga data per il suo marchio iconico e per la leadership di Bob Iger. Quando recentemente Bob è tornato in azienda in un momento difficile, mi sono sentito sollevato“. “Nessuno conosce Disney meglio di lui. Rimango un azionista di rilievo perché ho piena fiducia nella forza della Disney e nella capacità di Bob di creare valore a lungo termine. Ho votato tutte le mie azioni per i 12 amministratori della Disney e invito gli altri azionisti a fare lo stesso“.