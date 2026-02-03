Disney: rivelato il nome del successore di Bob Iger a CEO dell’azienda

La Disney ha annunciato ufficialmente chi sostituirà il CEO Bob Iger, che ha intenzione di dimettersi dal suo ruolo, che ricopre dal 2005.

Iger è stato CEO di The Walt Disney Company dal 2005 al 2020, prima di tornare nel 2022, con il suo attuale contratto in scadenza quest’anno. Ha iniziato la sua carriera presso ABC nel 1974, prima che la Disney acquisisse ABC nel 1995. Iger ha guidato le acquisizioni di Pixar, Marvel, Lucasfilm e 21st Century Fox e ha contribuito al lancio di Disney+.

Il gigante dei media Disney ha annunciato che Josh D’Amaro, responsabile dei parchi a tema della Walt Disney Co., sarà il prossimo amministratore delegato, dopo una battaglia tesa e seguita attentamente per uno dei posti più ambiti di Hollywood. D’Amaro ha guidato la divisione parchi ed esperienze chiave dell’azienda per sei anni e ora sostituirà Iger in un’importante riorganizzazione aziendale.

Bob Iger: “Josh D’Amaro è un leader eccezionale e la persona giusta per diventare il nostro prossimo CEO. Ha una comprensione istintiva del marchio Disney e una profonda comprensione di ciò che colpisce il nostro pubblico, unita al rigore e all’attenzione ai dettagli necessari per realizzare alcuni dei nostri progetti più ambiziosi. La sua capacità di combinare creatività ed eccellenza operativa è esemplare e sono entusiasta per Josh e per l’azienda.”

D’Amaro lavora con Disney dal 1998 e ha iniziato la sua carriera a Disneyland ricoprendo ruoli in ambito commerciale, marketing e operations. Sta inoltre lavorando a un investimento da 60 miliardi di dollari per l’espansione dei parchi a tema Disney in tutto il mondo, che include anche un nuovo parco a tema ad Abu Dhabi.

Secondo quanto riferito, Disney aveva quattro potenziali candidati per sostituire Iger come CEO, tra cui D’Amaro, Dana Walden, Alan Bergman e Jimmy Piatro, e la ricerca ha richiesto al colosso dei media oltre due anni prima di giungere a una decisione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di The Walt Disney Company, James Gorman, ha dichiarato in merito all’annuncio:

“Josh D’Amaro possiede quella rara combinazione di leadership stimolante e innovazione, un occhio attento alle opportunità di crescita strategica e una profonda passione per il marchio Disney e le sue persone: tutti questi elementi lo rendono la persona giusta per assumere la guida come prossimo CEO di Disney.”

Walden, attualmente Co-Presidente di Disney Entertainment, è stato nominato Presidente e Direttore Creativo di The Walt Disney Company. Iger ha espresso la sua approvazione sia per D’Amaro che per Walden, affermando: “Dana Walden è un’eccellente leader che gode di un enorme rispetto da parte della comunità creativa. Dato che la creatività è al centro di tutto ciò che fa Disney, è una scelta eccellente per questo nuovo ruolo di leadership.”

Il pensionamento di Iger dall’azienda avrà inizio il 31 dicembre 2026 e fino a quella data continuerà a ricoprire il ruolo di Senior Advisor. Sia Walden che D’Amaro assumeranno i loro nuovi ruoli alla Disney il 18 marzo.