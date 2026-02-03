HomeCinema News2026

Mark Ruffalo licenziato dalla Marvel? Ecco la risposta dell’attore

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
Mark Ruffalo

Il Marvel Cinematic Universe si è espanso nel corso degli anni con numerosi eroi e cattivi che hanno fatto la loro comparsa sul grande schermo. Mentre diversi attori hanno concluso il loro periodo nella timeline del MCU, uno dei ruoli degli Avengers originali nel franchise è stato recentemente messo in discussione.

Sono emerse voci secondo cui Mark Ruffalo, che interpreta Hulk, sarebbe stato licenziato dalla Disney, in seguito a commenti sul presidente Donald Trump. Tuttavia, in un’intervista con The News Movement, la testata ha chiesto se ci fosse del vero in queste voci.

Ruffalo ha dichiarato: “Non che io sappia. La gente continua a chiedermi: ‘Ti hanno licenziato?’ Non che io sappia!” Tuttavia, l’attore ha scherzato dicendo di essere sicuramente ancora in circolazione, dicendo: “Sarò lì finché mi vorranno, ma ho un buon rapporto con loro. Chissà, potrebbero esserci cose che sto già facendo e che [Ride] sono in circolazione, lasciatemelo dire.”

Molti probabilmente ipotizzeranno che si riferisse ad Avengers: Doomsday, o Avengers: Secret Wars, le cui riprese inizieranno quest’estate. Ruffalo farà parte del cast di Spider-Man: Brand New Day, poiché finalmente riprenderà il ruolo del Vendicatore preferito accanto al Peter Parker di Tom Holland.

Mentre il cast di Avengers: Doomsday ha terminato le riprese principali nel 2025, alcuni di loro prenderanno parte alle riprese aggiuntive che si svolgeranno questa primavera. Il tempo dirà se l’Hulk di Ruffalo potrebbe essere uno di loro, poiché i Marvel Studios stanno ancora tenendo segreti molti dettagli sul prossimo film degli Avengers.

L’apparizione di Ruffalo nel MCU in Spider-Man: Brand New Day è prevista per il 31 luglio, e vedrà anche il ritorno di Jon Bernthal nei panni di Punisher, rendendo il film della Fase 6 il suo primo film Marvel. Il prossimo progetto dei Marvel Studios che debutterà è la seconda stagione di Daredevil: Born Again su Disney+, la cui uscita è prevista per il 24 marzo.

Articolo precedente
In un Batter d’Occhio, il trailer ufficiale del film
Articolo successivo
Disney: rivelato il nome del successore di Bob Iger a CEO dell’azienda
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved