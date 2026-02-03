Mark Ruffalo licenziato dalla Marvel? Ecco la risposta dell’attore

Il Marvel Cinematic Universe si è espanso nel corso degli anni con numerosi eroi e cattivi che hanno fatto la loro comparsa sul grande schermo. Mentre diversi attori hanno concluso il loro periodo nella timeline del MCU, uno dei ruoli degli Avengers originali nel franchise è stato recentemente messo in discussione.

Sono emerse voci secondo cui Mark Ruffalo, che interpreta Hulk, sarebbe stato licenziato dalla Disney, in seguito a commenti sul presidente Donald Trump. Tuttavia, in un’intervista con The News Movement, la testata ha chiesto se ci fosse del vero in queste voci.

Ruffalo ha dichiarato: “Non che io sappia. La gente continua a chiedermi: ‘Ti hanno licenziato?’ Non che io sappia!” Tuttavia, l’attore ha scherzato dicendo di essere sicuramente ancora in circolazione, dicendo: “Sarò lì finché mi vorranno, ma ho un buon rapporto con loro. Chissà, potrebbero esserci cose che sto già facendo e che [Ride] sono in circolazione, lasciatemelo dire.”

Molti probabilmente ipotizzeranno che si riferisse ad Avengers: Doomsday, o Avengers: Secret Wars, le cui riprese inizieranno quest’estate. Ruffalo farà parte del cast di Spider-Man: Brand New Day, poiché finalmente riprenderà il ruolo del Vendicatore preferito accanto al Peter Parker di Tom Holland.

Mentre il cast di Avengers: Doomsday ha terminato le riprese principali nel 2025, alcuni di loro prenderanno parte alle riprese aggiuntive che si svolgeranno questa primavera. Il tempo dirà se l’Hulk di Ruffalo potrebbe essere uno di loro, poiché i Marvel Studios stanno ancora tenendo segreti molti dettagli sul prossimo film degli Avengers.

L’apparizione di Ruffalo nel MCU in Spider-Man: Brand New Day è prevista per il 31 luglio, e vedrà anche il ritorno di Jon Bernthal nei panni di Punisher, rendendo il film della Fase 6 il suo primo film Marvel. Il prossimo progetto dei Marvel Studios che debutterà è la seconda stagione di Daredevil: Born Again su Disney+, la cui uscita è prevista per il 24 marzo.